North Premium Club inaugura sua nova sede

Antes da pandemia, as reuniões dos integrantes da Confraria North Premium Club, que são empresários, profissionais liberais e agentes públicos, policiais civis e militares, todos com ligação na Zona Norte, reunião-se em restaurantes e bares da região, uma vez ao mês, para discutirem situações e ações para a região, bem como formalizarem negócios comerciais e de serviços entre si.

Em meados de 2020, surgiu a idéia de criarem um espaço, onde podiam se reunir como de costume, mas também um lugar onde podiam confraternizar com toda a família, além dos integrantes da confraria realizarem também, quando necessário, para festas de aniversários entre outros eventos.

Com isso, e na concordância de todos, foi criado um fundo para as obras de reforma do espaço e compra de equipamentos para montagem de um bar com churrasqueira, geladeiras entre outros utensílios.

O espaço que foi alugado entre um dos galpões localizados nas dependências do Mart Center na Vila Guilherme, foi sendo reformado e após 6 meses está pronto para ser usado.

Seu presidente, Maicon Douglas Lopes, convidou alguns dos integrantes para oficializar a inauguração, onde foi servido uma galinhada, mantendo todos os cuidados de distanciamento social.