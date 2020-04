North Premium Club lança campanha “Vamos ajudar a quem precisa!”

O Clube de amigos da Zona Norte de São Paulo, North Premium Club, que tem no seu quadro de associados, empresários e lideranças civis e políticas da Zona Norte, através de seu presidente, Coronel Velozo, iniciou na data de ontem 28/04, a campanha “Vamos ajudar a quem precisa!”, que tem como objetivo arrecadar diversos insumos (veja relação abaixo) e destinar as pessoas, necessitadas e desprovidas de qualquer auxílio, através das entidades e instituições de nossa região.

De acordo com o Coronel Velozo, a ideia de fomentar esta campanha, foi pelo aumento expressivo de pessoas que estão passando por necessidades básicas, em função da crise do coronavírus, e a tendência é que esse número de pessoas e entidades necessitem cada vez mais de ajuda.

“Nós temos a obrigação moral de ajudar a quem precisa, se possuimos meios de mobilizar pessoas e empresas a participarem e contribuírem, por que não fazer? Essa situação que vivemos neste momento é preocupante, tanto no aspecto da saúde quanto do econômico, e não podemos ficar de braços cruzados aguardando que nossos governantes socorram essa entidades e pessoas, toda a sociedade deve se mobilizar neste momento tão delicado que o mundo atravessa.” afirma o Coronel Velozo.

Hoje (29/04) a entidades SAICA – Padre Damian Kirchgessner, abrigo para crianças e adolescentes representada pela Luciene Ribeiro e Lidia Cristina e também o Instituto Adê Ferreira, representada pela Rosangela Ferreira, foram as primeiras entidades a receber as doações de caixas com insumos, que foram entregues pessoalmente pelo Coronel Velozo.

A Campanha está promovendo a arrecadação de:

Alimentos não perecíveis;

Roupas;

Brinquedos;

Máscaras;

Álcool em gel;

Produtos de higiene pessoal;

Produtos de Limpeza;

Luvas descartáveis;

Quem quiser doar:

As doações serão recebidas pelo sistema DRI-TRU, ou seja você leva as doações no endereço indicado, e no local retiraram do seu porta-malas sem precisar descer do veículo, e assim evitar o contato.

Local da arrecadação:

Rua Capitão Alberto Mendes Junior, 409 – Jardim França – (De Segunda à Sábado das 10hs as 18hs) – e local é sede da empresa Guardia Serviços Especializados em Segurança.

Não tenho como levar as doações

Aqueles que não tem condições de levar as doações, podem adquirir o kit limpeza (caixa com 1 desinfetante, 1 amaciante, 4 detergentes, 1 multiuso e 2 águas sanitária de 2 litros), que a Empresa Descartáveis Prátika, ao custo de R$ 20,00 por Kit, e eles entregam no posto de arrecadação. A Prática está atendendo pelos telefones: 4970-9970 / 4970-0970.

A campanha tem o apoio do Jornal SP Norte, da Guardia Serviços Especializados em Segurança e da Descartáveis Prátika e do Senador Major Olimpio (PSL).