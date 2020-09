North Premium Club reúne associados e amigos em dois encontros nesta quinzena

Nesta segunda quinzena de setembro o North Premium Club se reuniu em dois encontros, o primeiro ocorreu no dia 18/09, onde foi servido um delicioso arroz a carreteiro, no Fulô Cozinha Regional, esse aconchegante bar decorado com temas brasileiros e que serve o melhor da cozinha regional além de drinks deliciosos, localizado na Rua Lucas de Freitas de Azevedo, 87. Já o segundo encontro aconteceu no dia 24/09, servindo uma tradicional galinhada, no tradicional Bondbico Restaurante e Choperia, famoso por servir grelhados e especializado em galetos, localizado na Av. Gal Ataliba Leonel, 2493.

O North Premium Club, antes da pandemia, reunia-se uma vez por mês para confraternizarem e muitas vezes trocarem informações sobre oportunidades de negócios, e foi o que aconteceu no primeiro encontro deste mês. Já o segundo encontro teve por objetivo a oficialização da troca da presidência da confraria, antes presidido pelo Coronel Velozo, que entrou de licença, e assumiu em seu lugar o associado Maicon Douglas Lopes, um dos fundadores e empresário na região da Zona Norte.

Em ambos os encontros, várias autoridades, empresários estiveram presentes ao evento.

Coronel Velozo, ex-presidente do clube parabenizou o amigo e o presidente empossado Maicon, lhe desejando sorte e sucesso, e com a certeza que fará uma excelente gestão, e principalmente dando continuidade ao projeto de fundarem uma sede própria. Um verdadeiro clube de descontração com toda infraestrutura para usufruírem com os amigos e familiares.

Sobre o North Premium Club

O North Premium Club foi idealizado com o objetivo de reunir amigos, já que a vida atribulada das pessoas, muitas vezes, impedem momentos de descontração e confraternização. Com isso, esse grupo combinou que toda última quinta-feira do mês se encontrem para papear, apreciarem seus drinks e bebidas preferidas e saborear uma bela paella. Dentre os amigos participantes do North Premium Club, todos da Zona Norte, seja como morador ou empreendedor em nossa região, são políticos, agentes públicos, policiais civis e militares e empresários.

Encontro dia 18/09

Encontro dia 24/09