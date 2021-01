Nos EUA, estudante ganha vacina contra covid em supermercado

Em Washington D.C, capital dos Estados Unidos, um estudante de direito ganhou inesperadamente uma dose da vacina da Moderna contra o novo coronavírus.

David MacMillan e seu amigo estavam em uma unidade da rede Giant Food quando foram surpreendidos por uma funcionária da seção de farmácia oferecendo uma dose para cada um.

Segundo MacMillan, uma farmacêutica ofereceu a aplicação do imunizante pois havia duas doses da vacina prestes a expirar. “Ela disse: ‘Ei, tenho duas doses da vacina e vou ter que jogá-las fora se não der a alguém. Fechamos em 10 minutos. Vocês querem a vacina da Moderna?'”, contou o estudante.

A rede de supermercados Giant Food confirmou a informação, disse que os profissionais de saúde que deveriam receber as doses não haviam comparecido e afirmou que a funcionária respeitou as diretrizes das autoridades sanitárias da capital americana.

A vacina da Moderna deve ser armazenada em temperaturas muito baixas e se deteriora rapidamente após ser removida do freezer e ter sua tampa perfurada.

“A vacina da Moderna é valiosa e salva vidas, e estamos felizes por não tê-la desperdiçado e ter dado a cada um deles uma dose”, afirmou a empresa em comunicado.

No EUA, a campanha de vacinação começou em dezembro e atualmente é voltada para os profissionais de saúde, seguindo as recomendações das autoridades de saúde do país.

O vídeo de David MacMillan recebendo a dose já foi visto mais de 700 mil vezes na rede social TikTok.