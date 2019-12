Nova loja da Hortifruti Fartura chama atenção dos moradores da Zona Norte

Após ter inaugurado no dia 12 de dezembro, quinta-feira, a nova loja da Hortifruti tem conquistado a preferência dos moradores da zona norte. Os produtos frescos e de qualidade, aliado aos preços baixos e instalações modernas, foram os principais motivos para tornar a nova Hortifruti Fartura Parada Inglesa um polo comercial da região.

Para garantir a qualidade das frutas, verduras, legumes e carne, a Hortifruti Fartura repõe os produtos diariamente, com destaque às verduras, que são trocadas duas vezes ao dia. Já a carne tem um tratamento especial, pois para garantir a qualidade do produto a Hortifruti possui um caminhão-frigorífico próprio que mantém a carne na temperatura ideal.

Talvez os diferenciais da empresa seja a variedade de opções que ela oferece, que vão desde hortifruti até mercearia, perfumaria e produtos pet, além do, é claro, bom atendimento ao cliente.

Durante o período de festas de fim de ano, a Hortifrutti Fartura irá fechar somente nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro de 2020, ou seja, ainda dá tempo para correr e aproveitar as ofertas de qualidade que as duas lojas oferecem.

Infraestrutura

A nova e moderna loja está dentro de um terreno com mais de 5 mil metros quadrados. O prédio possui 2.600 metros quadrados e conta com um mezanino e um estacionamento no subterrâneo com a capacidade de 52 veículos. Bem próximo dali está a antiga loja, que atualmente funciona como estacionamento e peixaria da Hortifruti Fartura.

43 anos

A primeira loja da Hortifruti Fartura foi aberta há 43 anos na avenida Guapira e que até hoje funciona como principal centro de hortifruti do bairro. Já a filial da Parada Inglesa foi aberta há 19 anos na avenida Gal. Ataliba Leonel, 3471, no entanto a estrutura do prédio não conseguia acomodar os clientes da melhor forma. Sendo assim, o novo prédio da Parada Inglesa veio para atender, e muito, as expectativas dos clientes, proporcionando uma experiência agradável na hora das compras.

Hortifruti Fartura

Loja Jaçanã – Av. Guapira, 1686

Horário de funcionamento: De segunda-feira a sábado, das 7h às 21h; domingo e feriado, das 7h às 14h

Fone: 2951-4800

Loja Parada Inglesa – Av. Gal. Ataliba Leonel, 3433

Horário de funcionamento: De segunda-feira a sábado, das 7h às 21h; domingo e feriado, das 7h às 14h

Fone: 3883-3800