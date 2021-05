Novo ciclo de lives do Programa Volta por Cima debate processos seletivos e autoconhecimento

A Prefeitura de São Paulo iniciou nesta semana um novo ciclo de lives do Programa Volta por Cima. Os eventos têm foco no Mês do Trabalho e contam com uma programação que traz diversos especialistas para orientar a população na conquista de uma vaga ou mesmo na manutenção do emprego.

As lives continuam nesta terça-feira (04) com os temas “Buscando emprego na internet e elaboração de currículo”, e “Relacionamento interpessoal”. As transmissões ocorrem pela página do Facebook da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (@spsmdet).

Serviço

Volta Por Cima – Mês do Trabalho

Transmissão pelo link: www.facebook.com/spsmdet

Datas e horários:

04 de maio

Tema: Relacionamento Interpessoal

Horário: 18h

05 de maio

Tema: Postura e imagem profissional

Horário: 10h

Tema: Protagonismo em Mundo de Mudanças

Horário: 18h

06 de maio

Tema: Elabora no Portal do Cate

Horário: 18h

07 de maio

Tema: Desafio do Mercado Digital: Perdendo o Medo de Começar

Horário: 10h

10 de maio

Tema: Relacionamento Interpessoal: da inteligência emocional à negociação

Horário: 10h

Tema: Inteligência Emocional

Horário: 18h

11 de maio

Tema: Empreendendo no Fogão de Casa

Horário: 10h

Tema: Como desenvolver uma comunicação verbal eficiente

Horário: 15h

Tema: Transição de Carreira

Horário: 18h

12 de maio

Tema: A importância das redes de apoio

Horário: 10h

Tema: Comunicação Autêntica

Horário: 18h

13 de maio

Tema: Elabora no Portal do Cate

Horário: 18h

17 de maio

Tema: Como se preparar para o Mercado de Trabalho

Horário: 10h

Tema: Ajustando o Foco

Horário: 18h

18 de maio

Tema: Planejamento de carreiras

Horário: 10h

Tema: Engajamento e Autodesenvolvimento

Horário: 18h

19 de maio

Tema: Diversidade e o Mercado de Trabalho.

Horário: 10h

Tema: Retomada Profissional

Horário: 18h

20 de maio

Tema: Elabora no Portal do Cate

Horário: 18h

24 de maio

Tema: Impactos dos cursos EAD na educação e na profissão

Horário: 10h

Tema: A importância da Empatia

Horário: 18h

25 de maio

Tema: Como ter um Linkedin de sucesso?

Horário: 10h

Tema: Sua Melhor Versão

Horário: 18h

26 de maio

Tema: Home Office é para todos?

Horário: 10h

Tema: Cultura de Aprendizagem

Horário: 18h

27 de maio

Tema: Elabora no Portal do Cate

Horário: 18h

31 de maio

Tema: Entrevista de emprego, e agora?

Horário: 10h

Tema: Permita-se sonhar e realizar

Horário: 18h