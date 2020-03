Novo Comandante do CPA/M-3 é recepcionado em evento com lideranças e empresários da Zona Norte

Na quinta-feira (05/03) o escritório Meira Fernandes Gestão e Solução, foi palco de mais uma grande evento social, com o objetivo de apresentar o novo Comandante do CPA/M-3 – Comando de Policiamento de Área Região Três – Zona Norte, Coronel PM Cassio Freitas de Araújo à empresários e lideranças da região. Os anfitriões, diretores da Meira Fernandes, Dr. Celso Carlos Fernandes e Dr. Donizete Fernandes, receberam amigos, empresários e autoridades políticas, militares e civis.

Em pronunciamento, Dr. Celso falou da importância destes eventos, tendo como objetivo a aproximação da comunidade da Zona Norte com suas lideranças e autoridades, onde cada qual exerce uma função importante e contribui com relevância para proporcionar bem-estar e segurança a população da região.

Coronel Velozo, hoje na Reserva da PM e atuando como líder comunitário, fez a apresentação do novo Comandante aos presentes. Coronel Velozo, quando Comandante do Batalhão de Choque, tinha o Coronel Cassio, na época capitão, como seu comandado, e ressaltou a dedicação e a grande capacidade como Policial Militar nas atribuições militares durante sua carreira, e que a Zona Norte está, neste momento, sendo comandada por uma pessoa íntegra, capaz e de grande liderança, e que possui o respeito e admiração de toda sua corporação. “A população irá perceber as mudanças positivas em seu comando” finaliza Coronel Velozo.

O comandante Coronel Cassio, em seu pronunciamento, agradeceu a recepção e a oportunidade de conhecer empresários e lideranças da região, e com isso fortalecer ainda mais os laços com toda a comunidade. Coronel Cassio, salientou que a participação da comunidade é importante e indispensável para uma trabalho efetivo da polícia, e assim atingir cada vez mais resultados no patrulhamento e seguranças dos cidadãos. O coronel Cassio afirmou ainda que não haverá na Zona Norte, rua em que a Policia não entrará. O patrulhamento será ainda mais ostensivo e a policia irá transitar em cada rua, avenida e viela, levando segurança a toda população da região.

Vigário Episcopal da Região Santana, Dom Jorge Pierozan, concedeu as bênçãos e desejos de paz, saúde e prosperidade ao novo comandante e aos presentes, e no final sacramentou o evento orando com todos.

Sobre o CPA/M-3

Comando de Policiamento de Área Região Três, é responsável pelo exercício das atividades de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, da Zona Norte e comanda os Batalhões da Região: 5º BPM/M – 9º BPM/M – 18º BPM/M e 43º BPM/M

Coronel Velozo, Comandante do CPA/M-3, Coronel Cassio, Dr. Donizete Fernandes e Dr. Celso Carlos Fernandes