Novo Drive-In exibe filmes nacionais gratuitos a partir de 1º de agosto

A partir do dia 1º de agosto, quem está sentindo falta do cinema poderá matar a saudade com o Drive-in Paradiso. O projeto irá montar uma sala de cinema ao ar livre no estacionamento da Assembleia Legislativa de São Paulo. As exibições ocorrerão aos sábados e domingos e serão gratuitas.

Para assistir aos filmes, serão disponibilizados ingressos para 100 carros por sessão, que deverão ser reservados pela plataforma on-line de eventos Sympla (clique aqui). Cada carro pode ter até quatro pessoas

No primeiro domingo de programação serão exibidos o filme para criançada: “As Aventuras do Avião Vermelho”, além de outros longas para adultos, como a biografia musical “Elis”, e a comédia “De Pernas pro Ar 3”.

A curadoria dos filmes ficou por conta de Marina Person e tem como foco a celebração das produções nacionais que emocionam.

Confira a programação completa:

SÁBADO, 1º.08.2020

17h

Café com Canela

Direção: Glenda Nicário e Ary Rosa

Ano: 2017

Classificação: 14 anos

Duração: 103 minutos

Gênero: Drama

Sinopse: Recôncavo da Bahia. Margarida vive em São Félix isolada pela dor da perda do filho. Violeta segue a vida em Cachoeira, entre adversidades do dia a dia e traumas do passado. Quando elas se reencontram, inicia-se um processo de transformação, marcado por visitas, faxinas e cafés com canela, capazes de despertar novos amigos e antigos amores.

20h

Meu Nome É Bagdá

Direção: Caru Alves de Souza

Ano: 2019

Duração: 100 minutos

Gênero: Drama

Sinopse: Bagdá (Grace Orsato) é uma jovem skatista de 16 anos que passa os dias ao lado dos amigos, fazendo manobras na pista local, fumando maconha e jogando baralho. Aos poucos ela se aproxima de Vanessa (Nick Batista), estimulada a participar do grupo. Juntas, elas conhecem outras meninas skatistas e estreitam laços de amizade.

23h

Central do Brasil

Direção: Walter Salles

Ano: 1998

Classificação: 12 anos

Duração: 120 minutos

Gênero: Drama

Sinopse: Dora (Fernanda Montenegro) trabalha escrevendo cartas para analfabetos na estação Central do Brasil, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Ainda que a escrivã não envie todas as cartas que escreve – as cartas que considera inúteis ou fantasiosas demais -, ela decide ajudar um menino (Vinícius de Oliveira), após sua mãe ser atropelada, a tentar encontrar o pai que nunca conheceu, no interior do Nordeste.

DOMINGO, 02.08.2020

17h

As Aventuras do Avião Vermelho

Direção: Frederico Pinto e José Maia

Ano: 2014

Classificação: Livre

Duração: 100 minutos

Sinopse: A trama apresenta a história de Fernandinho, um menino de 8 anos, que perdeu a mãe há pouco tempo, tornando-se um garoto solitário, sem amigos e com problemas de relacionamento com o pai e na escola. Sem saber como lidar com a situação, o pai tenta conquistá-lo com presentes. Nada funciona até que ele dá para o filho um livro de sua infância. Encantado com a história, Fernandinho decide que precisa de um avião para salvar o Capitão Tormenta – aviador personagem do livro, que está preso no Kamchatka. A bordo do Avião Vermelho e junto com seus brinquedos favoritos, Ursinho e Chocolate, que ganham a vida com sua imaginação, Fernandinho visita lugares inusitados, como a Lua e o fundo do mar, e percorre diferentes territórios – África, China, Índia, Rússia. Ao longo dessa jornada, ele descobre o prazer da leitura, a importância de ter amigos e o amor do pai.

20h

Elis

Direção: Hugo Prata

Ano: 2016

Classificação: 14 anos

Duração: 105 minutos

Gênero: Drama

Sinopse: Cantora desde a infância, Elis Regina Carvalho Costa (Andreia Horta) entra na vida adulta deixando o Rio Grande do Sul para espalhar seu talento pelo Brasil a partir do Rio de Janeiro. Em rápida ascensão, ela logo conquista uma legião de fãs, entre eles o famoso compositor e produtor Ronaldo Bôscoli (Gustavo Machado), com quem acaba se casando. Estrela de TV, polêmica, intensa e briguenta, a “Pimentinha” não tarda a ser reconhecida como a maior voz do Brasil, em carreira marcada por altos e baixos.

23h

De Pernas pro Ar 3

Direção: Julia Rezende

Ano: 2018

Classificação: 14 anos

Duração: 108 minutos

Gênero: Comédia

Sinopse: O sucesso da franquia Sex Delícia faz com que Alice (Ingrid Guimarães) rode o mundo, visitando os mais diversos países em uma correria interminável. Sem tempo para se dedicar à família, quem assume a casa é seu marido João (Bruno Garcia), que cuida dos filhos Paulinho (Eduardo Mello) e Clarinha (Duda Batista), de apenas seis anos. Cansada de tanta agitação, Alice decide se aposentar e entregar o comando dos negócios à sua mãe, Marion (Denise Weinberg). Porém, o surgimento de Leona (Samya Pascotto), uma jovem competidora, faz com que mude seus planos.

Drive-In Paradiso

Dias de funcionamento: Sábados e domingos

Horários: 17h, 20h e 23h

Local: Estacionamento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – Alesp (Av. Pedro Álvares Cabral, 201– Ibirapuera)

Acesso: Gratuito