Novo livro apresenta abordagem prática à meditação e mostra que, no íntimo, já sabemos como fazer, é só tentar

Para aqueles que estão familiarizados com a meditação, mesmo que apenas por estudos e teoria, sabem bem que a prática está longe de ser algo fácil ou simples de ser estabelecida em meio à vida cotidiana. Muitos de nós estão imersos em uma sociedade e cultura nas quais o abandono dos pensamentos, a contemplação meditativa da vida, a escolha por dias mais calmos e repletos de quietude e de atenção guiada para o amor, a harmonia e o desprendimento do ego são objetivos considerados passivos, desprovidos de paixão e determinação. Nutrimos existências guiadas pela ambição desenfreada, pela aceleração do tempo através das mídias e dos avanços mercadológicos das tecnologias; valorizamos com estima a competitividade, noções de superioridade que só podem ser estabelecidas tornando outros de nós inferiores, desprivilegiados e esquecidos; cultivamos a desarmonia com o meio ambiente, com outros seres e com nós mesmos, em uma eterna luta entre aquilo que somos, o que desejamos ser, o que desejam que sejamos. E sem contar os desafios que a meditação apresenta em si: aquietar a mente é, de fato, muito mais difícil do que julgamos.

Em Meditação total, o médico e pesquisador das medicinas alternativas Deepak Chopra dá seguimento a sua missão em busca de um maior equilíbrio entre estar e ser e da meditação como um recurso para que nossas vidas alcancem esferas para além do cotidiano, das pressões, da frivolidade. A isso o autor chama de despertar – caminho pelo qual dias repletos de inspiração, de deslumbramento com a existência e o mundo, criatividade e paz, tornam-se possíveis. Em Meditação total, o despertar através da meditação é investigado por um olhar prático, interessado nos processos pelos quais a prática meditativa se torna um alicerce a quem a pratica. Aqui, Chopra nos quer guiar, fortificar e enriquecer, passos a passo, em nosso caminho em busca de uma existência humana nova, melhor.

Neste livro, Deepak Chopra nos ensina como fazer da meditação uma prática diária. Os desafios do despertar são ultrapassados com instruções que visam tornar a meditação um processo mais enriquecedor e maior do que seus desafios iniciais. Como um verdadeiro professor, Chopra nos explica por que a meditação plena é uma ferramenta importante para a vida, como fazer da vida a substância da prática meditativa, como dar espaço para que o corpo nos oriente, o que fazer quando somos confronta com a imobilidade e como escapar dela, além de nos fortalecer com um poderoso capítulo sobre empoderamento pessoal e sobre a meditação diária.

Ainda, em Meditação total o autor traz aos leitores 10 exercícios fáceis para os primeiros estágios da meditação ou para aqueles que já têm a meditação enquanto prática diária, mas desejam recordar seus princípios e fundamentos. Um curso de meditação de uma semana também é outro presente do autor, interessado em enriquecer a meditação com novos pensamentos e olhares e, ainda, 52 mantras para abraçarmos o silêncio para parte de nossa existência.