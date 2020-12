Número de crianças internadas com Covid-19 na cidade de São Paulo dobra em um mês

No período de um mês, o número de crianças internadas com Covid-19 dobrou na cidade de São Paulo. Segundo a Prefeitura de São Paulo, o crescimento “acompanha o aumento no número total de casos na cidade”.

Em outubro, foram registradas 25 internações na faixa etária de 0 a 14 anos. Já em novembro, o número subiu para 50, considerando tanto a rede pública quanto a particular da cidade.

Somente na rede municipal de saúde, foram 8 internações infantis por Covid-19 em outubro, número que aumentou para 10 em novembro.

Segundo a prefeitura de São Paulo, no banco de dados usado para a contagem, não existe campo específico de data de diagnóstico. Sendo assim, é utilizada a data da notificação para os dados dos meses de outubro e novembro.

Neste período, não foram registrados óbitos confirmados para Covid-19 em indivíduos de 0 a 14 anos com início de sintomas nos meses de outubro e novembro na cidade de São Paulo.

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), a maioria das crianças e dos adolescentes infectados tende a ter sintomas mais brandos do coronavírus. No entanto, não se pode afirmar, universalmente, que para eles a doença é leve.

A recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é para que crianças acima dos 2 anos de idade usem máscaras sempre que possível.