Nuvem negra com fumaça das queimadas no Pantanal chega a SP

Uma nuvem de fumaça, com fuligem das queimadas no Pantanal, está avançando sobre o estado de São Paulo. A nuvem, que é deslocada por ventos, pode deixar o céu mais escuro.

As imagens de satélite do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) que a fumaça está passando por São Paulo.

“A gente percebe claramente pelas imagens de satélite uma região de alguns milhões de quilômetros quadrados, probabilidade de cinco, seis milhões de quilômetros quadrados, cobrindo toda parte central do Brasil e América do Sul e essa fumaça escoando em direção ao Oceano Atlântico conforme a circulação dos ventos”, disse Alberto Setzer, coordenador do programa de queimadas do Inpe, ao portal G1.

Além de deixar o céu mais escuro, a nuvem de fumaça pode provocar uma “chuva preta” em algumas regiões do estado. Isso ocorre quando vento traz a fumaça das queimadas até uma área onde existem nuvens de chuva.