O Dia Nacional de Combate ao Colesterol alerta para a importância da prevenção de doenças cardiovasculares

Celebrado anualmente em 8 de agosto, o Dia Nacional de Combate ao Colesterol alerta para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce das doenças cardiovasculares. A patologia é um tipo de gordura essencial para o funcionamento de células do cérebro, nervos, músculos, pele, fígado, intestinos e coração, no entanto, o descontrole é capaz de levar ao infarto e à insuficiência cardíaca.

De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), no Brasil quatro em cada dez adultos têm comprovadamente um alto nível de colesterol, o correspondente a cerca de 18,4 milhões de pessoas, que correm o risco de ter algum problema agudo. A SBC afirma que, no Brasil, esses problemas associados ao sistema circulatório causam duas vezes mais mortes que todos os tipos de câncer somados.

Outro dado interessante vem da Organização Pan- Americana da Saúde (OPAS/OMS), que aponta que as doenças cardiovasculares estão entre as que mais matam no mundo.

Predisposições genéticas, obesidade, diabetes, hipertensão e sedentarismo são os principais causadores que favorecem a elevação dos índices do colesterol. Além disso é interessante lembrar que uma dieta equilibrada também ajuda na prevenção, já que a má alimentação é um dos grandes fatores de risco e o consumo excessivo de gorduras saturadas e gorduras trans, que estão presentes em alimentos ultra processados podem potencializar o risco.

Além disso, o paciente também pode contar com o serviço de coleta de exames à domicílio com atendimento especializado para àqueles que possuem dificuldade de locomoção ou têm uma rotina agitada e não encontram tempo para se deslocar até a clínica.

