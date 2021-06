O Grande Gatsby está disponível no acervo de audiolivros da Fundação Dorina Nowill para Cegos

Uma atração para os fãs dos clássicos da literatura, a versão falada de “O Grande Gatsby”, está disponível para download gratuito no acervo da Fundação Dorina Nowill para Cegos para o público em geral. Para ter acesso ao conteúdo, basta acessar o site da instituição e preencher o formulário de cadastro.

A Fundação Dorina Nowill para Cegos é pioneira na criação de materiais acessíveis, e a versão “falada”, com voz humana, do livro convencional está ganhando cada vez mais espaço entre os leitores. Dessa forma, a instituição que disponibiliza sua produção de forma gratuita e exclusiva a pessoas cegas ou com baixa visão, presenteia o público geral com este romance, que foi originalmente publicado no ano de 1925.

“Uma das nossas missões é oferecer gratuitamente conteúdos inclusivos e de qualidade para todas as pessoas cegas ou com baixa visão. No caso dos audiolivros, nós utilizamos o que há de mais moderno em nossos estúdios de gravação para proporcionar uma experiência literária para os ouvintes. Neste caso, por ser uma obra já em domínio público, pudemos ampliar o acesso a toda a sociedade”, informa Alexandre Munck superintendente executivo da Fundação Dorina Nowill para Cegos.

Os interessados em colaborar com a produção de novos materiais inclusivos encontram informações sobre doação no site da fundação, no link: https://fundacaodorina.org.br/doacao/faca-uma-doacao/

Sobre o livro O Grande Gatsby

A história do autor F. Scott Fitzgerald se passa em Nova Iorque, na cidade de Long Island, em 1922. O personagem Nick Carraway se muda para um novo bairro e rapidamente fica obcecado pelo estilo de vida do vizinho milionário Jay Gatsby, que é conhecido por realizar festas extravagantes em sua mansão. A obra traz uma crítica ao “sonho americano”, termo que remete ao sucesso e prosperidade, com base no materialismo. Atualmente, o livro é considerado um dos grandes clássicos da literatura dos Estados Unidos.