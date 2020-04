O Instituto Augusto Abou promove a campanha Drive-Tru para ajudar pacientes neste momento de crise pelo coronavírus

O Instituto Augusto Abou é uma Organização não Governamental (ONG) fundada em 23/11/2019, resultado de 10 anos de trabalho voluntário para fortalecer a Doação de medula óssea.

Essa história começa em janeiro de 2009, quando Augusto Abou Jokh Gomes (Guto), filho do Presidente da Insituição, Reinaldo Gomes com Sumara Gomes, vice-presidente. Na época, Guto com 17 anos, foi diagnosticado com Leucemia (LMA). Após 2 meses de tratamento, foi indicado como única alternativa, o Transplante de Medula Óssea (TMO). Naquele momento,tínham duas possibilidades: sua irmã com 25% de chance de compatibilidade ou encontrar um doador compatível no Banco Nacional de Doadores, chance de 1 a cada 100.000 pessoas cadastradas. Lamentavelmente, o resultado dos exames foram negativos para a compatibilidade com a irmã e no Banco Nacional de Doadores também não havia ninguém compatível, principalmente por ser um Banco pouco conhecido e com baixa adesão, cerca de 900.000 cadastrados, ou seja, somente 9 pessoas poderiam ser compatíveis.

Diante desta realidade e mesmo com o tratamento paliativo, Guto reuniu forças para realizar campanhas e palestras com o objetivo de mudar este cenário, promovendo a conscientização das pessoas para se cadastrarem no Banco Nacional de Doadores e, assim, poderem doar vida a quem precisa de Transplante de Medula Óssea. Infelizmente, após 8 meses Guto faleceu acometido pela doença.

O exemplo de luta de Guto foi a inspiração para seu pai, Reinaldo Gomes, e sua família continuarem o trabalho.

“A saudade nos impulsionou para atender às solicitações para palestras gratuitas na Santa Casa de Misericórdia, na AMEO – Associação da Medula Óssea e em outras instituições organizando campanhas de doação de sangue, plaquetas e Medula Óssea, ajudando Casas de Apoio e pacientes nas mais diferentes necessidades. A causa tornou-se maior, nasceu o Instituto Augusto Abou para dar Continuidade ao nosso trabalho, porém agora regulamentado e tendo como finalidade atender famílias que além de passar pela grave doença, tem dificuldades financeiras, condições precárias de moradia e renda de até 1 salário mínimo. Nosso trabalho consiste em atender as famílias fornecendo leite, carne, transporte, cestas básicas, medicamentos, entre outras necessidades. O Instituto também se dedica a realizar desejos e sonhos de pacientes inclusos no tratamento paliativo, ou seja, pacientes que tenham uma doença fora de possibilidade de cura (que ameace a vida). Os benefícios oferecidos aos nossos pacientes veem através de doações, realização de eventos como bingos, jantares, entre outros” comenta Reinaldo.

O Instituto Augusto Abou também se dedica a causa realizando Palestras gratuitas de conscientização sobre Doação de Medula Óssea, Sangue e Plaquetas com o objetivo de aumentar o Banco Nacional de doadores e consequentemente aumentar as chances de se encontrar um doador compatível.

Como é Feita a Doação

Muitos mitos estão relacionados a doação de medula óssea, mas na verdade não é muito complicado nem prejudicial a saúde de quem doa, como alguns acreditam.

O processo de doação inicia-se primeiramente pela coleta de aproximadamente 10 ml de sangue do doador após preenchimento de ficha com dados necessários para sua avaliação, já que sua origem étnica e de descendência são também fatores importantes.

Esse procedimento na cidade de São Paulo, assim como a doação é realizada na Santa Casa de São Paulo.

Após colhimento do sangue e dos dados, as informações ficarão disponíveis no Banco de doadores, que hoje conta com 5 milhões de pessoas.

Você é doador compatível. Qual o próximo passo.

Caso seja compatível com algum dos pacientes, será convidado a doar a medula óssea, isso não quer dizer que é obrigado, fica a sua decisão. Muitos que se habilitaram, infelizmente negam a doação quando são chamados, e deixaram de salvar vidas.

Quais os métodos de transplante de medula óssea

Existem dois métodos disponíveis para extrair o material da medula óssea do doador:

Por meio de punções:

A doação é um procedimento que se faz em centro cirúrgico, sob anestesia peridural ou geral, e requer internação de 24 horas.

A medula é retirada do interior de ossos da bacia, por meio de punções. O procedimento leva em torno de 90 minutos. A medula óssea do doador se recompõe em apenas 15 dias. Nos primeiros três dias após a doação pode haver desconforto localizado, de leve a moderado, que pode ser amenizado com o uso de analgésicos e medidas simples.

Coleta por aférese

Há outro método de doação menos evasivo chamado coleta por aférese. Neste caso, o doador faz uso de uma medicação por cinco dias com o objetivo de aumentar o número de células-tronco (células mais importantes para o transplante de medula óssea) circulantes no seu sangue. Após esse período, a pessoa faz a doação por meio de uma máquina de aférese, que colhe o sangue da veia do doador, separa as células-tronco e devolve os elementos do sangue que não são necessários para o paciente. Não há necessidade de internação nem de anestesia, sendo todos os procedimentos feitos pela veia, e após 3 horas em média, o doador retoma a vida normal.

A decisão sobre o método de doação mais adequado é exclusiva dos médicos assistentes, tanto do paciente quanto do doador, e será avaliada em cada caso.

Neste momento de crise relacionada a pandemia pelo coronavirus, o Instituto está auxiliando diversos pacientes com a doença (câncer), que estão passando por momentos bem difíceis, inclusive pagando transporte por aplicativos a esses pacientes para continuarem seus tratamentos em hospitais, evitando assim que eles utilizem transportes públicos e que tenham contato com aglomerações, já que são do Grupo de Risco pelo sua baixa imunização. Estão também arrecadando alimentos, roupas, doces, brinquedos, produtos de higiene pessoal (sabonetes e shampos neutros).

Dia 25/04 , o Instituto estará recebendo doações pelo sistema Drive-Tru em sua sede que fica na Av. Parada Pinto 787, das 10 as 16hs.

Colabore com esta causa, seja um parceiro na Luta contra o Câncer

Instituto Augusto Abou CNPJ 36.344.060/000179

Bradesco / Ag. 0093 – c/c 33.000-0

Presidente – Reinaldo Gomes (11) 99993-4694

www.institutoaugustoabou.org.br

