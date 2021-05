O mercado de pagamentos 4.0 no Brasil é tema de webinar gratuito da FGV

A Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP) realizará na sexta-feira, 14, às 10h, um webinar gratuito sobre o mercado de pagamentos 4.0 (Payments 4.0) no Brasil. Os interessados em participar devem se inscrever pelo link: http://portal.fgv.br/eventos/ webinar-payments-40 . Após o cadastro, receberão o endereço do evento por e-mail.

Participam do debate: Luis Filipe Cavalcanti, sócio da Colink Business Consulting e coautor do livro “Payments 4.0 – As forças que estão transformando o mercado brasileiro”, e Adrian Cernev, professor FGV EAESP e pesquisador do FGVcemif. A moderação fica por conta do Luiz Henrique Didier – CEO do Bexs Banco.

O webinar visa discorrer sobre os novos entrantes, regulação, os novos modelos de negócios como o Pix e o Open Banking, além de falar do livro “Payments 4.0 – As forças que estão transformando o mercado brasileiro”, recentemente lançado.