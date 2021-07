O poder das especiarias na xícara de chá

Especiaria é uma palavra que a gente aprende ao estudar as navegações nas aulas de História e depois esquece, certo? Errado. Disputadíssimos nos séculos XIV e XV, os condimentos ou temperos naturais são hoje ingredientes essenciais na cozinha nossa de cada dia e há tempos invadiram um novo território: a xícara de chá. Canela, gengibre, cravo, cardamomo e cúrcuma são algumas especiarias que a Tea Shop, a mais especializada rede de chás do Brasil, incluiu em suas mesclas para extrair o sabor e as propriedades inconfundíveis desses vegetais.

“Quem é apaixonado por chá está sempre aberto às novas aventuras multissensoriais que a bebida proporciona”, constata o CEO da rede com 36 lojas no país, Michel Bitencourt. “Por isso, as especiarias caem muito bem nas mesclas que desenvolvemos em nossos laboratórios, sempre usando folhas frescas e ingredientes naturais”, explica Bitencourt, que também é tea sommelier. “As especiarias conferem uma personalidade que agrada os paladares mais exigentes.”

A canela, por exemplo, se une ao chá vermelho, à cúrcuma, à casca de cacau e outros ingredientes para formar o blend Cinnamon Roll, uma das atrações na Tea Shop. O resultado é uma mistura que, além de saborosa, traz benefícios para a digestão e a circulação. E para quem associa o aroma da canela às sobremesas, a mescla mostra toda a sua versatilidade também nesta receita de arroz doce criada pelo chef curitibano, Juliano Marasca. Confira:

Arroz doce com Cinnamon Roll

Ingredientes:

600 ml de leite de coco líquido

30g do blend Cinnamon Roll

Meia xícara de arroz arbóreo

4 colheres de sopa de açúcar mascavo

2 colheres de sopa de leite de coco em pó

Preparo:

Fazer a infusão do Cinnamon Roll com o leite de coco, seguindo as indicações de tempo e temperatura.

Peneirar a infusão e misturar o arroz.

Levar ao fogo médio e cozinhar até o grão ficar macio e a estrutura ficar cremosa.

Desligar o fogo e acrescentar o açúcar e o leite em pó.

Misturar bem e levar para gelar.

Servir colocando por cima chocolate 60% picado.