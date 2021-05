O que é esporte de aventura e por que começar a praticar

Quem é apaixonado pela prática de exercícios físicos está sempre em busca de mais desafios. Afinal, fazer as mesmas atividades de sempre cansa, né?

Uma ótima opção para fugir da rotina é começar a prática de algum esporte de aventura. Além de tirar o esportista da zona de conforto, esse tipo de modalidade proporciona experiências incríveis e muita adrenalina!

Os esportes de aventura são praticados próximo à natureza e envolvem a superação de obstáculos geográficos. Eles estão enquadrados dentro da categoria de esportes radicais, que também inclui outras práticas realizadas no ambiente urbano (como o skate, parkour e base jump).

Listamos 5 esportes de aventura incríveis e explicamos os benefícios de praticá-los. Confira!

Salto de paraquedas

O paraquedismo é um dos esportes de aventura que mais crescem no Brasil atualmente. Saltar de um avião nas alturas desperta fascinação naqueles que adoram desafios e adrenalina.

A prática do paraquedismo é segura, sendo realizada somente com treinamento, auxílio direto de instrutor capacitado e em avião especializado.

Além da experiência ser incrível e única, diversos praticantes dizem sentir efeitos positivos após o salto de paraquedas: por exemplo, redução do estresse e de sentimentos negativos, como a ansiedade e o medo.

Outro benefício dessa modalidade é a melhora do condicionamento físico, como acontece em qualquer prática esportiva.

Arvorismo

O arvorismo é o esporte de aventura perfeito para quem ama ficar próximo da natureza! Basicamente, essa prática consiste em andar pelas copas das árvores em altura elevada.

A prática do arvorismo acontece em locais preparados, onde são montados circuitos em formato de trilhas com diferentes graus de dificuldade (de iniciante a avançado). Assim, o esporte se mantém sempre desafiador.

O esportista conta sempre com cordas de apoio e equipamentos de segurança durante a locomoção pelas árvores.

Entre os benefícios do arvorismo, o contato com a natureza certamente é o que mais se destaca. Praticantes do esporte dizem que andar sobre as árvores tranquiliza a mente, além de poder contemplar paisagens lindas lá de cima!

Hikking

O hikking é outra prática incrível para quem gosta de explorar e observar a natureza. A caminhada em trilhas não tem muita regra: pode ser praticada por qualquer pessoa, independente do preparo físico.

É claro que alguns locais exigem mais esforço por conta das subidas, descidas ou obstáculos no caminho. Mas quem determina a dificuldade e a duração da caminhada é o próprio praticante, e não é necessário usar equipamentos de segurança.

Ou seja, o hikking acaba sendo um esporte superdemocrático e acessível, sendo um dos mais indicados para quem quer começar a se aventurar na natureza.

Escalada

A escalada é um esporte de aventura com maior nível de dificuldade, ideal para quem gosta de altura e desafios constantes. Pode ser realizada junto ao hikking, na subida de paredões e montanhas.

Para praticar esse esporte, é preciso contar com o auxílio de cordas, mosquetões e a capacetes, que garantem a segurança em casos de queda ou pancadas.

A escalada deve ser realizada por esportistas preparados por conta dos riscos que apresenta. Os benefícios da prática são a melhora do condicionamento físico e do fortalecimento muscular.

Mergulho

Esse é outro esporte de aventura que desperta o interesse de muita gente. Praticado no fundo de rios e mares, o mergulho proporciona experiências incríveis e vistas deslumbrantes debaixo da água.

Existem duas modalidades: mergulho livre, sem uso de equipamento, e mergulho com oxigênio acoplado (que permite atingir profundidades maiores). Nos dois casos, é preciso ter o auxílio de mergulhadores profissionais para evitar acidentes durante a prática.

Os benefícios são o contato com a água, que faz bem ao organismo, e a melhora do condicionamento cardiopulmonar.