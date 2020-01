O que é o Coronavírus? Doença que contaminou milhares de pessoas pelo mundo

Coronavírus é uma nova doença que causando preocupação pelo mundo. Até o momento (27/01), mais de 80 pessoas morreram por conta do vírus e mais de três mil pessoas foram contaminadas.

A doença atinge as vias respiratórias da vítima. Ela provoca sintomas de resfriado até febre, tosse seca e, depois de uma semana, leva a falta de ar. A fonte do vírus ainda é desconhecida, sendo possivelmente de uma reserva animal, e a extensão da transmissão entre humanos ainda não é clara.

Os primeiros registros da doença ocorreram na cidade de Wuhan, na China, neste mês de janeiro. Desde então, 13 países já confirmaram a presença do vírus, sendo que a maioria dos infectados são turistas de Wuhan ou pessoas que visitaram a cidade.

Para Mitsuo Kaku, professor da Universidade de Medicina e Farmácia de Tohoku, será difícil controlar infecções e prevenir a disseminação do novo coronavírus, isso porque as infecções podem ocorrer mesmo quando as pessoas não apresentam sintomas.

Para evitar que o coronavírus chegue ao Brasil, os aeroportos brasileiros começaram a divulgar um alerta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre a doença. Na mensagem, a Anvisa orienta os passageiros que chegaram da China e estão com sintomas como febre e tosse a procurar uma unidade de saúde.

Já o ministério da Saúde anunciou a instalação de um Centro de Operações de Emergência (COE) para seguir o coronavírus. O comitê tem como objetivo preparar a rede pública de saúde para o atendimento de possíveis casos no Brasil. Até o momento, não houve incidência do vírus no país.

Foto meramente ilustrativa