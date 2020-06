O que fazer com a dor de dente durante a quarentena?

Quem já passou por isso, sabe o quanto a dor de dente pode ser desagradável, ou até mesmo insuportável. O incômodo pode espalhar da boca para cabeça, o que pode resultar em enxaqueca e até febre.

Manter a boca saudável é importante para evitar esse tipo de complicações, ainda mais no período da pandemia do coronavírus (covid-19), no qual é importante manter o isolamento social para combater o avanço do vírus na cidade.

Segundo o dr. Paulo Zahr, presidente da rede OdontoCompany, é importante separar quais problemas de dente são mais sérios que os outros. Para saber quando é o momento de procurar um profissional, o especialista separou algumas dicas, confira:

Coloque água quente na região e observar qual a sensação, caso a água quente provoque dor, o ideal é que o paciente procure um dentista o quanto antes;

Bata de leve no dente, de cima para baixo, caso a dor venha instantemente à batida, é algum problema que também requer atenção e demanda cuidado odontológico.

O desconforto por algo gelado, geralmente, não costuma ser nada sério, revela o dr. Zahr: “Neste caso, é uma sensibilidade dos dentes, que pode ser resolvido com o uso de pastas dentais específicas para essa demanda”.

Dicas para manter a boca saudável

Visitas ao consultório – Ainda que tudo esteja aparentemente bem, é recomendável que uma visita ao dentista seja feita, no mínimo, a cada seis meses, pois problemas pequenos podem crescer, tornando-se perigosos – e caros – para o paciente.

Alimentação – Os alimentos chamados “detergentes” são capazes de ajudar a livrar os dentes de resíduos e gorduras, como a maçã, a cenoura, o kiwi, a acelga e o pepino, entre outros. Por outro lado, os açúcares e carboidratos presentes e refrigerantes e chocolates aumentam a acidez na boca, proporcionando um ambiente ideal para a proliferação de bactérias causadoras das cáries.

Mudança de hábitos – Alguns hábitos comuns podem ser extremamente nocivos para a saúde bucal, como roer unhas e rasgar embalagens com os dentes, desgastando o esmalte ou mesmo provocando fissuras.

Cuidado com os tratamentos caseiros – Clareamentos feitos sem o acompanhamento do dentista, com auxílio receitas caseiras ou produtos comprados em mercados e farmácias podem causar a corrosão do esmalte e manchar os dentes.