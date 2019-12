O que fazer em São Paulo para curtir as festas de fim de ano?

O período das férias de fim de ano é o momento ideal para a família aproveitar mais o tempo unida. O calor convidativo do verão chama as pessoas para irem às ruas para aproveitar o dia, porém é comum encontrar espaços de lazer e de cultura fechados por conta das festividades.

No entanto isso não deve desanimar quem busca diversão nesta época do ano. A cidade de São Paulo é grande e essa metrópole oferece diversas opções de lazer em família, por isso separamos alguns lugares que estarão abertos para passeios em família e tem entrada franca, confira:

Inaugurado em 2003, depois da demolição do popularmente conhecido Carandiru, suas obras de reforma só foram concluídas em 2007. Atualmente recebe cerca de 86 mil visitantes diariamente, além de possuir uma ampla área verde, instalações para práticas esportivas e áreas de lazer e entretenimento para pessoas de todas as idades. Entre os seus atrativos está a visita às ruínas do antigo Complexo Penitenciário Carandiru.

Funcionamento: Diariamente, das 6h às 19h

Entrada: Gratuita

Endereço: Av. Cruzeiro do Sul, 2630

Horto Florestal

Referência na zona norte, o Horto Florestal (Parque Estadual Alberto Lofgren-Horto Florestal) foi criado em 1896, e possui uma grande importância para a história paulista, sendo a primeira área de conservação efetivamente implantada no Estado.

Em sua extensa área de vegetação nativa, há lagos e bicas d’água potável que brotam de seu solo, além de espaços para práticas esportivas, piqueniques e caminhada. Fazem parte da paisagem do parque o Museu Florestal Octávio Vecchi, o Palácio de Verão do Governador e a estátua de São João Gualberto, protetor das florestas do Estado de São Paulo.

Funcionamento: Diariamente, das 6h às 18h.

Entrada: Gratuita

Endereço: Rua do Horto, 931

Referência para os moradores dos distritos de Vila Maria e Vila Guilherme, o Parque do Trote oferece pista de cooper, pista de corrida, ciclovia, espaço destinado para alongamento, churrasqueira, sanitários (acessíveis à pessoas com deficiência) e PEV’s (Pontos de Entrega Voluntária). Há estacionamento gratuito, acesso para é cães permitido com coleiras e guias.

Funcionamento: Diariamente, das 5h30 às 20h

Entrada: Gratuita

Endereço: Rua Nadir Dias Figueiredo, s/n – Portaria 1

Ocupação Alceu Valença

O Itaú Cultural presta uma homenagem ao cantor e compositor pernambucano Alceu Valença na última exposição da série “Ocupações”. A mostra reúne fotografias, depoimentos, objetos e produções literárias do artista, buscando revelar todas as suas facetas ao público. Além disso, a mostra mergulha em toda a discografia de Alceu Valença. A exposição fica aberta entre a semana de natal e ano novo (26 a 30 de dezembro).

Ocupação Alceu Valença: de 14 de dezembro a 2 de fevereiro, terça a sexta-feira, das 9h às 20h; sábado e domingo, das 11h às 20h

Horários especiais: A mostra irá ficar fechada entre os dias 21 a 25, 31 de dezembro e 1º/01

Endereço: Itaú Cultural – Avenida Paulista, 149

Entrada: Grátis

DURANTE AS FESTIVIDADES

Muitas pessoas ou até famílias inteiras preferem celebrar as festas de Natal e Ano Novo longe de casa, por conta disso o Jornal SP Norte selecionou duas dicas para comemorar as festividades com segurança, conforto e, o melhor, sem pagar nada! Confira:

Parque do Ibirapuera

Também é considerado um dos maiores pontos de lazer da cidade de São Paulo, o Parque do Ibirapuera é o mais visitado da América do Sul. Inaugurado em 1954, a unidade foi tombada pelo patrimônio histórico de São Paulo, ela possui construções históricas, como os pavilhões que abrigam museus, o auditório, a marquise entre outras são de autoria de Oscar Niemeyer, tombados pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

Durante as festas de fim de ano o Parque do Ibirapuera não para. Além da já tradicional Árvore de Natal, localizada à beira do lago, o local oferece um espetáculo de luzes da fonte que ocorre em três sessões diárias, sendo às 20h30, 21h e às 21h30.

Já no ano novo, o amplo gramado do Parque é usado pelos visitantes para observar a queima de fogos no céu acompanhar o show luminoso da fonte do lago, dois espetáculos em apenas um lugar.

Show Luminoso: De 30 de novembro e 5 de janeiro, das 19h à 01h.

Entrada: Gratuita

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n

Avenida Paulista

O cartão postal da cidade de São Paulo já é uma atração por si só. Lá é possível encontrar de tudo, desde restaurantes mais refinados até lanchonetes, lojas de roupa, butiques, shoppings, parque, espaços culturais e entre outros atrativos. Aos domingos a avenida fica fechada para carros e o visitante pode andar pelas ruas, aproveitando ainda mais o que a Paulista tem para oferecer.

Vale mencionar que a Avenida é o maior point dos paulistanos para curtir a virada de ano, o evento deste ano contará com apresentações dos artistas Lulu Santos, Ana Vitória e Marcos & Belutti.

Virada na Paulista: 31 de dezembro, terça-feira, a partir das 18h

Entrada: Gratuita