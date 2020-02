O que fazer para cuidar dos pés neste carnaval?

A festa do carnaval exige muito dos foliões mais animados, no entanto, sempre esquecemos da parte de nosso corpo que mais sofre durante a folia: os pés. Sim, além de ficar horas em pé, também pulamos e dançamos, algo que, para quem não está acostumado com essa “maratona”, é um desgaste em tanto.

Além de toda a folia, a podóloga e coordenadora técnica da Doctor Feet, Maria de Lourdes Pinheiro, reflete sobre outras preocupações com a saúde dos pés, entre elas, o verão: “O calor e a transpiração em excesso, por exemplo, favorecem o surgimento de fungos e bactérias, que podem causar frieiras e micoses. A consequência pode ir além do desconforto e chegar, em alguns casos, à queda das unhas”.

Para ajudar na tarefa de cuidar de nossos pés, a especialista separou 10 dicas que os foliões devem adotar antes de cair na festa, confira:

Escolha sapatos confortáveis, preferencialmente tênis. O ideal é que eles já estejam bastante usados, nada de usar um sapato novo que pode machucar o pé.

Escolha modelos que não apertem os dedo para evitar que unhas encravem, além de dores e desconfortos.

Dê preferência às meias de algodão; elas absorvem melhor o suor dos pés.

Alterne os calçados que utilizará durante os dias de folia e deixe-os em local arejado de um dia para outro, após o uso.

Invista em produtos bactericidas, que evitam a proliferação de fungos e bactérias;

Higienize bem o tênis após o uso, se for preciso lave-os antes de usar novamente;

Evite andar descalços em locais públicos, principalmente na areia da praia, onde a incidência de parasitas é grande.

Procure profissional especializado em podologia para fazer o corte das unhas antes dos eventos, o corte inadequado e o impacto das atividades pode causar problemas como unha encravada ou ferimentos.

Ao chegar em casa capriche na hidratação dos pés.

Por fim, não use lixas e/ou tratamentos caseiros sem a orientação de um profissional.

Foto: Freepik/Divulgação