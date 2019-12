O que levar em consideração antes de dar um pet como presente de natal?

Muitas famílias têm costume de presentear a criança com algum animalzinho pet. A maioria das vezes o “presente” agrada bastante o pequeno, no entanto, dar um cãozinho ou gato para a criança realmente é um bom presente?

A resposta é que depende. Isso porque o animalzinho necessita exclusivamente dos cuidados de seu tutor, que neste caso é a criança. Caso esse cuidado seja negligenciado, a saúde do pet será prejudicada.

No entanto, a convivência com a criança faz bem à saúde do animal, isso é que explica o veterinário Jorge Morais. Segundo o profissional, as brincadeiras são necessárias para o bem-estar físico e emocional dos pets.

Um fator que precisa ficar atento antes de presentear o pequeno com um pet é saber seu tempo de vida, isso porque o animalzinho fará companhia durante o crescimento da criança, e perde-lo ainda na infância pode significar um trauma. Sendo o assim o veterinário explica que os cães possuem uma média de vida entre 10 a 15 anos, já os gatos podem chegar à 20 anos. Roedores como o porquinho-da-índia vivem entre 6 e 8 anos.

Vale lembrar que o pet não é um objeto, ou seja, não se pode oferecer como presente apenas com o objetivo de agradar a criança naquele momento. No entanto, vale lembrar que ter animalzinho em casa é uma ótima oportunidade para que as crianças tenham um pouco de responsabilidade, respeito e limites.

Preocupações

Outros cuidados são fundamentais na hora de decidir se vai adotar um pet ou dá-lo de presente, são eles:

Possuir local apropriado para o pet, incluindo um lugar para dormir, exercitar-se, fazer as suas necessidades e onde possa se sentir seguro;

Ter condições financeiras para dar alimentação e cuidados veterinários;

Dispor de tempo para acompanhar o animal em brincadeiras, exercícios, socialização e higiene, além do carinho que necessita.

Foto: Freepik rawpixel.com