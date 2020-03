O que vai rolar neste fim de semana na zona norte?

E o fim de semana está de volta para animar quem está querendo uma folguinha ou curtição. Seja qual for seu caso, o Jornal SP Norte separou os melhores passeios e atrações que irão acontecer na região, e o melhor, todos são gratuitos!

O destaque fica por conta da programação do Mês do Hip Hop, no Centro Cultural da Juventude (CCJ). Entre as atrações estão a apresentação do DJ KL Jay, do grupo Racionais MC, junto com sua filha e cantora Hanifah, além da homenagem MC Dina Di, uma das principais referências femininas do rap nacional que faleceu há 10 anos.

Confira a programação completa

Centro Cultural da Juventude (CCJ) | Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641 – Vila Nova Cachoeirinha

Show Mc, cantora e compositora Lurdez da Luz

Quando: 14 de março, sábado, às 20h

Entrada: Gratuita

Programação do Mês do Hip Hop no CCJ

Quando: 15 de março, domingo, A partir das 15

Entrada: Gratuita

Casa de Cultura Vila Guilherme | Praça Oscar da Silva, 110

Cortejo, vem brincar! No Casarão

Quando: 14 de março, sábado, às 16h

Entrada: Gratuita

Vulcânicas – ensaio sobre nossos corpos femininos em luta

Quando: 14 de março, sábado, às 19h

Entrada: Gratuita

Casa de Cultura Tremembé | Rua Maria Amália Lopes Azevedo, 190 – Tremembé

Festa de arromba com Carlos Aguiar

Quando: 14 de março, sábado, às 20h

Entrada: Gratuita

Sesc Santana | Av. Luiz Dumont Villares, 579 – Jd. São Paulo

Mulher-Orquestra: show de uma mulher só

Quando: Dias 14, 21 e 28 de março, sábado, às 19h

Entrada: Gratuita

Ponto de Cultura Nia Domo| Rua Gastão Madeira, 50 – Vila Maria Alta

Bando Golíardxs

Quando: 15 de março, domingo, às 15h

Entrada: Gratuita