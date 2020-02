O ritmo Caribó invade as bibliotecas de São Paulo neste mês de fevereiro

Mesmo com os desfiles de carnaval, as atrações culturais nas bibliotecas de São Paulo não param. Neste mês de fevereiro a atividade em destaque será o espetáculo “Carimbó “da Cia Porto de Luanda! Um ritmo, uma dança, uma identidade. A entrada é franca.

Na zona norte, quem recebe o espetáculo são as Biblioteca José Mauro de Vasconcelos e a Biblioteca Narbal Fontes, nos dias 12 e 19 de fevereiro, respectivamente.

A ação apresenta um pouco deste ritmo musical amazônico, típico da região litorânea do estado do Pará, mas também encontrado no Nordeste brasileiro. Ela promete misturar todas as etnias em uma única apresentação.

O nome carimbó ou curimbó vem do tupi: curi é pau oco e m’bó é furado. Desde 2015 essa manifestação cultural tornou-se Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. Nesta manifestação o milheiro e as maracas cumprem a sonoridade indígena, a dança de passos miúdos em roda, também vem da tradição dos índios. Já no rebolado está a herança do sangue negro, presente ainda no batuque acelerado e no som do banjo. Do branco europeu vem o saxofone, a flauta ou o clarinete. O jeito de dançar em rodopios, com a formação de casais, é bem português.

Biblioteca José Mauro de Vasconcelos

Quando : 12 de fevereiro, quarta-feira, às 14h30

Endereço: Praça Comandante Eduardo de Oliveira, 100 – Parque Edu Chaves,

Biblioteca Narbal Fontes

Quando : 19 de fevereiro, quarta-feira, às 15h

Endereço: Rua Conselheiro Moreira de Barros, 170 – Santana

Foto: Divulgação