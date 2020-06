Ocupação no Terminal de Cargas da Vila Maria gera polêmica

Uma ocupação de um terreno abandonado próximo ao Terminal de Cargas da Vila Maria vem gerando polêmica entre os moradores do entorno e o poder público. Ela começou no inicio do mês de junho e já possui cerca de 300 famílias. No local é possível observar alguns carros e diversas casas de madeira.

Segundo a gestão municipal, no terreno está previsto para ser construído apartamentos por meio do Parceria Público-Privada (PPP) da Prefeitura de São Paulo. No entanto, a Prefeitura destaca que está ainda na “etapa preliminar e ainda não há uma data fechada para início da construção”.

Pelas redes sociais, lideranças da ocupação fizeram um chamamento para famílias que não têm moradia ou que pagam aluguel fossem até o terreno para construir uma casa.

De acordo com o líder do movimento, Cristiano Simplício, quem está ocupando o terreno são moradores da região e algumas famílias que participaram de uma outra ocupação com ele, localizada na Fernão Dias, próximo de Mairiporã.

Simplício destacou que o terreno estava abandonado pela Prefeitura e era usado por empresário como estacionamento de caminhões.

Segundo a Prefeitura, O terreno pertence à SP Urbanismo e será destinado a construção de 1.580 moradias pela Prefeitura de São Paulo, por meio da PPP da Habitação. Além disso, a gestão municipal e a Procuradoria Geral do Município (PGM) acionaram a Justiça para solicitar a reintegração de posse da área.

A PPP da Vila Maria atenderá três faixas de públicos diferentes, são elas:

71% para Habitação de Interesse Social (HIS) – famílias entre 0 e 6 salários mínimos;

20% para Habitação de Mercado Popular (HMP) – famílias entre 6 e10 salários mínimos; e

9% para Habitação de Mercado Cohab (HMC) – renda mensal entre 10 e 20 salários mínimos.

Criticas à ocupação

Próximo dali, os moradores da comunidade do Violão estão sofrendo uma reintegração de posse por parte da gestão municipal, contudo, segundo a Prefeitura, uma parte das famílias que estão sendo retiradas da comunidade serão contempladas pelo projeto da PPP do terreno próximo ao Terminal de Cargas, local que está ocupado.

Em razão disso, muitas famílias da comunidade do Violão estão preocupadas com a situação do terreno. Em parceria com a Associação de Luta por Moradia Estrela da Manhã (ALMEM), divulgado uma nota criticando a ocupação.

No texto é confirmado que o terreno está abandonado há décadas e que moradores da região participaram de diversas audiência e assembleias para destinar o terreno à moradia popular:

“Houve inúmeras audiências públicas, incontáveis discussões com sucessivas gestões da Prefeitura e muitas articulações políticas com parlamentares e autoridades de distintas áreas, até conseguirmos que o terreno fosse finalmente inscrito para moradia de interesse social”.

Na mesma nota forma apontadas algumas críticas em relação ao movimento que está ocupando o local: “Diante da destinação social e do andamento do projeto, o terreno tornou-se alvo de cobiça por parte de aventureiros”. Por fim, a nota termina: “Não fosse por isso [pela pandemia da covid-19], certamente haveria uma reação organizada dos moradores para ir até a Prefeitura, ao Fórum e outras instâncias do poder público reivindicar a garantia dos seus legítimos direitos”.

Diálogo com o poder público

Segundo Simplício, o movimento que está ocupando o terreno teve um bom diálogo com subprefeito de Vila Maria, além disso foi protocolado um documento na Prefeitura com as famílias cadastradas, além do histórico do terreno.

No entanto, Simplício destaca que a gestão municipal está” sempre mandando o GCM [sic] aqui pra assustar o povo”. Além disso, o movimento recebeu uma notificação de um oficial de justiça assinado juíza Celina Kiyomi Toyoshima, pedindo a reintegração de posse do local. Em razão desta notificação, o líder do movimento as famílias destaca: “vamos resistir, passivamente, até quando der”.