Oficina gratuita da Biblioteca de SP ensina a produzir videoclipe com baixo orçamento

Estão abertas as inscrições para o curso “Produção de Videoclipe de Baixo Orçamento” na Biblioteca de São Paulo. Para participar, o interessado deve fazer o cadastro pelo site (clique aqui), as vagas são limitadas.

Será apenas uma aula que acontecerá no dia 30 de julho, das 15h às 17h, por meio da plataforma Zoom. O encontro será com Diana Boccara e Leo Longo, também conhecidos como o duo Couple Of Things, que contarão suas experiências como realizadores de clipes de baixo orçamento pelo mundo.

A dupla irá dividir com os participantes seu processo de criação e produção, e apresentam em uma linguagem acessível outros meios de unir vídeo e música. Juntos, eles comandam um coletivo de produção cultural envolvendo direção, cinema, fotografia e arte. Eles têm mais de 100 videoclipes realizados no currículo.

Oficina Online Produção de Videoclipe de Baixo Orçamento

Quando: Quinta-feira, 30 de julho, das 15h às 17h

Inscrições: www.bsp.org.br/inscricao

Indicação: maiores de 15 anos

Foto: Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas