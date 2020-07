Oficinas culturais e de sustentabilidade estão na programação da Fabrica de Cultura

Neste mês de agosto, as Fábricas de Cultural realizarão oficinas que vão explorar nossos hábitos alimentares. As atividades irão trazer curiosidades sobre as alimentações dos povos indígenas e dos alimentos não convencionais, conhecidos como Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs).

Além das curiosidades relacionadas à alimentação, as atividades também contarão um pouco sobre a cultura envolvendo os alimentos, como é o caso da Oficina Cultural Alfredo Volpi, no qual irá mostrar como cultivar horta em espaço urbano.

Confira a programação completa:

Culinária Indígena: inspirações brasileiras – gastronomia interativa em tempos de pandemia

Quando : Sábado, 8 de agosto, das 15h às 17h

: Sábado, 8 de agosto, das 15h às 17h Inscrição : até 30 de julho (clique aqui)

: até 30 de julho (clique aqui) 12 vagas | Classificação indicativa: 18 anos

Plataforma: Zoom – público inscrito receberá o link ao concluir inscrição.

OBS: pessoas interessadas precisam ter os ingredientes listados abaixo ou providenciar, por delivery, a retirada do kit gratuito. Os selecionados serão contatados diretamente pela equipe da Oficina para combinar a retirada do material.

Farinha de mandioca •Farinha de milho •Abóbora •Palmito •Alho •Cebola •Cheiro verde •Pimenta •Sal •Especiarias: urucum e chimichurri •Tapioca •Banana da Terra •Amendoim *Ingredientes somente para estudo, para consumo adquira a gosto.

Oficina Cultural Alfredo Volpi

Quando : Segunda a quinta-feira: 21 a 24 de setembro, 10h

: Segunda a quinta-feira: 21 a 24 de setembro, 10h Inscrição : até 20 de agosto (clique aqui)

: até 20 de agosto (clique aqui) Classificação : livre

: livre Plataforma de exibição: Youtube do Programa Oficinas Culturais – clique aqui

O mato que alimenta – com Broto Marginal

Quando : Segunda-feira, 10 de agosto, das 15h às 16h

: Segunda-feira, 10 de agosto, das 15h às 16h Classificação : 10 anos

: 10 anos Transmissão: Youtube (clique aqui)

Histórias do Meio Ambiente – com Cia. Costurando Letras

Quando : Terça-feira, 11 de agosto, das 11h às 12h

: Terça-feira, 11 de agosto, das 11h às 12h Classificação : livre

: livre Transmissão: Youtube (clique aqui)

Foto: Nathalia Leite/Divulgação