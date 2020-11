Orquestra Sinfônica retorna ao Theatro Municipal para concertos que serão transmitidos via internet

Depois de sete meses longe dos palcos do Theatro Municipal por causa da pandemia do novo coronavírus, a Orquestra Sinfônica Municipal retorna ao palco de sua casa para três apresentações online, de quinta (29) a sábado (31), às 20h, com transmissão ao vivo pelo canal do Theatro Municipal no YouTube. O acesso será gratuito e o conteúdo ficará disponível para quem quiser ver e rever depois.

Os concertos, que terão duração de até 70 minutos, Roberto Minczuk e Alessandro Sangiorgi. Além de conduzirem o espetáculo, eles também irão contar para o público de casa um pouquinho da história e curiosidades de cada instrumento que faz os solos das músicas, isso antes de cada interpretação.

Nos repertórios, trechos de concertos e sinfonias muito conhecidas do público, escritas por alguns dos grandes compositores da história da música clássica, como Bach, Mozart, Haydn, Schubert, Vivaldi e Haendel. Um programa diferente para cada dia. O público também vai ouvir peças do italiano Gionvanni Bottesini, do alemão Leopold Mozart, do inglês Henry Eccles e uma do compositor brasileiro Camargo Guarnieri – Estudo para percussão, esta, no dia 31 e a única sendo de uma performance gravada, à época com toda a Orquestra Sinfônica Municipal.

Ao todo serão quatro transmissões ao vivo, que já começou com a apresentação do Quarteto de Cordas da Cidade realizado no último domingo (25).

O Theatro Muncipal de São Paulo continua fechado para o público.