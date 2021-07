Os aromas nos conectam às nossas memórias afetivas

Difusores de ambiente são excelentes amigos da aromaterapia

A descoberta dos aromas e de suas infinitas possibilidades é conquista antiga da humanidade. Perfumes tiveram e têm lugar de destaque no Olimpo e na terra, entre deuses e mortais. Eles nos conectam às nossas emoções, às nossas memórias afetivas. Um cheirinho de café, de bolo saído do forno, de grama molhada, de terra ou de um tempero nos remetem imediatamente a um momento vivido, a um desejo, a uma lembrança. Os aromas nos dão a sensação de pertencimento, de acolhimento.

E não são apenas os perfumes usados na pele que fazem a diferença, mas também – e principalmente – os difusores de ambientes e sachês. Eles decoram, embelezam e perfumam a casa e os seus variados ambientes, assim como as roupas de cama, banheiro, guarda roupas, cortinas, sofás etc. Uma casa perfumada, agradável e sempre convidativa.

O que nem todo mundo sabe é que, além do encantamento que produzem, os aromas têm imenso poder de cura, de energia, de relaxamento, de prazer e de bem estar. Na aromaterapia (aroma significa odor agradável e terapia significa tratamento), as substâncias que compõem o aroma dos óleos essenciais soltam partículas que estimulam as células nervosas ajudando a aliviar os sintomas de ansiedade, de insônia e de depressão. Também são importantes aliados na saúde do sono, nas dores musculares e no estímulo à concentração, entre várias outras propriedades.

E foi com o desejo de compartilhar o melhor da perfumaria (e suas infinitas possibilidades) com os benefícios da aromaterapia, que criamos a Essencial, buquê de aromas. A empresa, 100% artesanal, oferece a seus clientes produtos feitos com as melhores seleções do mercado: da escolha da matéria prima de excelência, processo de maceração à escolha da embalagem e da decoração. Tudo feito para oferecer para sua casa e as de seus amigos, beleza, harmonia e perfume com nossos difusores de ambiente (difusores de aromas com varetas, home spray, água perfumada e sachês).

Alecrim & Capim Limão (criação exclusiva), Bamboo, Flor de Cerejeira & Especiarias (criação exclusiva), Provence, Lavanda, Linha Baby (criação exclusiva), Madeira do Oriente & Especiarias (criação exclusiva) e Rosa Damascena.& Especiarias (criação exclusiva).

Conheça toda linha de difusores acessando:

www.essencialbuquedearomas.com.br

Assista ao vídeo “Essencial Buquê de Aromas”