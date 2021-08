Os Benefícios do Aprendizado Musical

Os inúmeros benefícios da música para a saúde têm sido constantemente

estudados pela ciência, melhora na memória e concentração, coordenação

motora e ainda ajuda a diminuir o estresse.

Ouvir uma boa música pode trazer uma enorme sensação de bem-estar, pelo fato

de atuar sobre a área do cérebro responsável pela sensação de prazer.

Quem não se recorda de músicas que lembram momentos marcantes da vida?

Basta ouvi-las para que imediatamente as memórias venham à tona. A música

está presente na história da humanidade desde os primórdios e faz parte do

desenvolvimento cultural e social dos povos.

Mas se além destes ganhos físicos e emocionais apenas como ouvintes, se

tentarmos mergulhar neste universo dos sons e aprender a cantar ou tocar um

instrumento? Essa vontade tem levado muitas pessoas a buscarem aulas de

música, agora no período de pandemia cresceu ainda mais o interesse por

aprender música como forma de ajudar a lidar com as emoções nesse período tão

difícil que vivenciamos. Com os recursos das aulas no formato online, essa

possibilidade tem se ampliado ainda mais.

A musicista e diretora do Kethelin Instituto Musical, Kethelin Cocchi, situado no

bairro do Tucuruvi, Zona Norte de São Paulo, conta que apesar de existirem

pessoas que busquem a profissionalização neste campo, como no caso de alguns

de seus alunos que foram para o mercado de trabalho musical, grande parte

daqueles que chegam até a escola, querem uma válvula de escape para o estresse

do dia a dia, e encontram na música um hobby prazeroso: “Além da concentração

que a música exige na atenção à melodia e ritmo fazendo com que esqueçamos

dos problemas, ela traz realização pessoal, um desafio positivo para a vida”,

enfatiza Kethelin.

A pedagoga, que começou aprender piano ainda criança diz que na época não

tinha a menor ideia que seguiria esse caminho profissional mais tarde, mas aos

poucos foi se apaixonando pela arte musical e passou se interessar por outros

instrumentos como flautas doce e transversal, bateria, violão, violino e canto

lírico e composição.

Kethelin esclarece que outro ponto interessante nessa área é que quando

abrimos os horizontes para o aprendizado da música, passamos a ouvir as músicas

de uma forma diferente, com uma visão mais crítica, diferente de um leigo,

podendo perceber melhor cada instrumento e detalhe.

E os benefícios não param por aí, a música pode ajudar na qualidade de vida de

pessoas com necessidades especiais, muitas vezes inclusive é recomendada pelos

próprios médicos e psicólogos. “Já passaram pela escola, alunos com deficiência

visual e outros tipos de deficiência física ou mental, também alunos portadores

de autismo que encontraram na música o caminho para a superação de muitas

dificuldades e a sensação de prazer. Em alguns casos há indicação médica, muitos

gostam tanto, que melhoram clinicamente, diminuindo até as idas ao psicólogo,

claro que dependendo do grau de comprometimento de cada um”, complementa.

Com tantos pontos a favor, o interesse e procura por aulas de música tem

aumentado cada vez mais. Há escolas que oferecem cursos regulares individuais e

outras cursos livres complementares e também pela ferramenta online.

Para atender a demanda e abranger diferentes segmentos de público e interesses

diversificados é importante que o interessado busque a opção que melhor se

encaixe em seu perfil e disponibilidade de tempo. Afinal existem ótimos motivos

para se aprender música. Então por que não se dar essa chance de despertar o

músico que existe em você?