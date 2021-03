Oscar 2021 anuncia lista de indicados da premiação

A lista dos indicados ao Oscar 2021 foi divulgada nesta segunda-feira, 15. A cerimônia está marcada para o dia 25 de abril. Segundo a organização, ela será presencial, mas, por causa da pandemia do coronavírus, a transmissão ao vivo acontecerá de vários locais diferentes.

A principal premiação do cinema em Hollywood estava originalmente marcada para 28 de fevereiro, mas foi adiada por causa da crise sanitária

Confira abaixo a lista completa dos indicados

Melhor Filme

Meu Pai

Judas e o Messias Negro

Mank

Minari

Nomadland

Bela Vingança

O Som do Silêncio (Sound of Metal)

Os 7 de Chicago

Melhor Atriz

Viola Davis – A Voz Suprema do Blues

Andra Day – The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby – Pieces of a Woman

Frances McDormand – Nomadland

Carey Mulligan – Promising Young Woman

Melhor Ator

Riz Ahmed – O Som do SIlencio

Chadwick Boseman – A Voz Suprema do Blues

Anthony Hopkins – Meu Pai

Gary Oldman – Mank

Steven Yeun – Minari

Melhor Atriz Coadjuvante

Maria Bakalova – Borat: Fita de Cinema Seguinte (Borat Subsequent Moviefilm)

Glenn Close – Era uma vez um sonho (Hilbilly Elegy)

Olivia Colman – Meu Pai (The Father)

Amanda Seyfried – Mank

Yuh- Jung Youn – Minari

Melhor Ator Coadjuvante

Sacha Baron Cohen – Os 7 de Chicago

Daniel Kaluuya – Judas e o Messias Negro

Leslie Odom Jr. – Uma Noite em Miami

Paul Raci – O Som do Silêncio (Sound of Metal)

Lakeith Stanfield – Judas e o Messias Negro

Melhor Diretor

Thomas Vinterberg – Another Round

David Fincher – Mank

Chloe Zhao – Nomadland

Lee Isaac Chung – Minari

Emerald Fennell – Promising Young Woman

Melhor Figurino

Emma – Alexandra Byrne

A Voz Suprema do Blues- Ann Roth

Mank – Trish Summerville

Mulan – Bina Daigeler

Pinocchio – Massimo Cantini Parrini

Melhor trilha sonora original

Destacamento Blood – Terence Blanchard

Mank – Trent Reznor e Atticus Ross

Minari – Emile Mosseri

Relatos do Mundo – James Newton Howard

Soul – Trent Reznor, Atticus Ross e Jon Batiste

Melhor roteiro adaptado

Borat – Fita de Cinema Seguinte

Meu Pai (The Father)

Nomadland

One Night in Miami

The White Tiger

Melhor roteiro original

Judas e o Messias Negro

Minari

Promising Young Woman

Sound of Metal

Os 7 de Chicago (The Trial of the Chicago 7)

Melhor Maquiagem & Cabelo

Emma

Era Uma Vez um Sonho

A Voz Suprema do Blues

Mank

Pinóquio

Melhor Trilha Sonora Original

Destacamento Blood

Mank

Minari

Relatos do Mundo

Soul

Melhor Canção Original

Fight for You – Judas and the Black

Hear My Voice – Os 7 de Chicago

Husavik – Festival Eurovision da Canção: A Saga de Sigrit e Lars

Io Si (Seen) – La vita davanti a sé

Speak Now – Uma Noite em Miami

Melhor Fotografia

Judas e o Messias Negro

Mank

Relatos do Mundo

Nomadland

Os 7 de Chicago

Melhor Montagem

Meu Pai

Nomadland

Bela Vingança

O Som do Silêncio

Os 7 de Chicago

Melhor Som

Greyhound

Mank

Relatos do Mundo

Soul

Sound of Metal

Design de Produção

Meu Pai (The Father)

A Voz Suprema do Blues

Mank

News of the World

Tenet

Melhores Efeitos Visuais

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet

Melhor Documentário

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Time

Melhor Animação

Onward

Over the Moon

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Soul

Wolfwalkers

Melhor Filme Estrangeiro

Another Round

Better Days

Collective

The Man Who Sold His Skin

Quo Vadis, Aida?