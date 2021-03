Outono 2021 começa como o mais quente dos últimos 11 anos

Segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo, que compila informações sobre temperatura na Cidade de São Paulo desde 2004, o outono 2021 começa como o mais quente desde 2010.

Entre 20 e 29 de março de 2010 a média das máximas chegou a 31,1°C, ou seja, praticamente 3°C acima da média esperada para março que é de 28,2°C. Foram oito dias com temperatura acima dos 30°C.

“Em todos os dez primeiros dias deste outono, entre 20 a 29 de março de 2021, foram registradas temperaturas máximas acima dos 30°C, sendo que a média da temperatura máxima desses dez dias foi de 31,6°C, contra a média de 31,1ºC observados no mesmo período de 2010″, compara Thomaz Garcia, meteorologista da Prefeitura de São Paulo.

“A partir do dia 20 de março, justamente o dia em que se iniciou o outono, foi observada a formação e intensificação de uma massa de ar quente e ligeiramente mais seca, o que aumentou as temperaturas e diminuiu o volume de chuva na Grande São Paulo, explica o meteorologista da Prefeitura de São Paulo.”

O início do outono 2007 ficou em terceiro lugar com sete dias com máximas iguais ou acima dos 30ºC. Já em 2020 não houve nenhum dia, entre 20/03 à 31/03, com máximas acima dos 30ºC. Já em 2021, contando com este 29/03 já são dez dias seguidos com máximas acima dos 30ºC, dentro de um período de outono.

As maiores máximas ocorridas em São Paulo desde o início de 2021 foram:

1° lugar: 33,7°C no dia 30/01/2021

2° lugar: 33,5°C no dia 27/03/2021

O outono segue com probabilidade em torno de 60% para uma configuração de neutralidade climática até o fim da estação, ou seja, sem La Niña que esfria águas do Pacífico equatorial e sem El Niño que esquenta as águas do Pacífico equatorial.

Conforme dados do CGE da Prefeitura de São Paulo, a média de chuvas esperada para o outono, que compreende os meses de março a junho, é de 208,2mm. Com relação às temperaturas, são esperadas as seguintes médias:

Abril:

Temperatura mínima média – 17,3°C

Temperatura máxima média – 26,4°C

Maio:

Temperatura mínima média – 14,6°C

Temperatura máxima média – 23,4°C

Junho:

Temperatura mínima média – 13,4°C

Temperatura máxima média – 22,9°C

A maior máxima de todo o histórico do CGE da Prefeitura de São Paulo ocorreu em 02/10/2020 com 37,3°C de média. Enquanto a maior máxima absoluta desde 2004 até agora, permanece sendo a computada em 27/09/2004 na Freguesia do Ó, Zona Norte, com 40,4°C.

Conforme previsão dos meteorologistas do CGE da Prefeitura de São Paulo, depois de vários dias seguidos com muito sol e calor, o tempo muda com a propagação de uma frente fria ao largo do litoral paulista, que traz chuvas mais generalizadas e queda da temperatura nos próximos dias.