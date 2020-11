Palmeiras diz que Scarpa e mais três funcionários foram reinfectados com a covid

O departamento médico do Palmeiras informou nesta quinta-feira (19) que o jogador Gustavo Scarpa e mais três funcionários do clube foram infectados pela segunda vez com o novo coronavírus.

Eles já haviam sido infectados em julho, pomas tiveram manifestações leves da doença, como se fosse uma gripe. Agora, estão com sintomas mais pesados, como febre e falta de ar.

“Reparamos no Palmeiras a carga viral que fez com que eles ficassem doentes. Na primeira vez, foram cargas virais mais baixas e sintomas muito leves, tanto que em 12 dias eles estavam de volta ao trabalho muito tranquilamente. Desta vez, ambos manifestaram carga viral mais elevada, e os sintomas também”, disse o coordenador médico do Palmeiras, Gustavo Magliocca em entrevista ao site Globo Esporte.

“O Palmeiras observa atentamente os casos dessas quatro pessoas, entendendo que estamos diante de quatro casos positivos pela segunda vez, e que isso não quer dizer que sejam reinfecções, mas o fato é que essas quatro pessoas testaram positivo duas vezes e isso nos deixa atentos. Estamos monitorando o que dizem as entidades de saúde, e apoiando atletas e funcionários neste momento”

O Palmeras informou também que os infectados passarão por baterias de exames cardiológicos e de tomografia nos próximos dias.

O Palmeiras vive um surto de coronavírus nas últimas semanas. Entre jogadores, comissão técnica e funcionários, já são mais de 20 casos de infectados.