Palmeiras e Corinthians fazem a final do Paulistão 2020

As duas partidas no domingo (2) definiram o confronto da final do Campeonato Paulista de 2020. A decisão ainda será com os clubes de maior rivalidade do Estado: Palmeiras e Corinthians. Serão dois jogos, sendo o primeiro na Arena Corinthians e o segundo na Allianz Arena, mando do Palmeiras.

A equipe Alviverde busca encerrar um jejum de 12 anos sem título do Paulistão. Já a realidade do arquirrival é exatamente o contrário, pois a equipe busca levantar o caneco pela quarta vez consecutiva, o que seria um feito histórico, já que nenhum time conseguiu essa façanha no futebol profissional.

O Palmeiras chega na partida com um leve favoritismo, não só pela vantagem de decidir em casa, mas por ter uma equipe considerada mais forte. Já o ‘surpreendente’ Corinthians corria risco de não se classificar para as quartas de finais, além de flertar com o rebaixamento pra a Série A2 do torneio.

Ambas as equipes já se enfrentaram neste ano e foi justamente na volta do Paulistão após a paralisação causada pela medidas de isolamento para conter o coronavírus (Covid-19). Na ocasião a vitória ficou com o clube de Itaquera, marcando de vez a virada da equipe dentro do campeonato.

As partidas serão disputadas nesta quarta-feira (5) e a decisão ficará para o sábado (8), às 16h30.

Vale lembrar que a volta do Campeonato Brasileiro está marcada para acontecer no mesmo final de semana.

Foto: Alexandre Battibugli/FPF