Palmeiras voltará a jogar como mandante no Morumbi após 13 anos

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmou a alteração do local do clássico entre Palmeiras e Santos, no dia 23 de agosto. O jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão será disputado no Morumbi.

Essa será a primeira vez, desde 2007, que o Palmeiras mandará um jogo na casa do rival São Paulo. Na última vez em que isso aconteceu, o Verdão venceu o Corinthians por 1 a 0, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

A mudança no local da partida ocorreu porque o estádio palmeirense Allianz Parque está recebendo eventos, e o Pacaembu, que normalmente seria a segunda opção, passa por reformas após ser utilizado como hospital de campanha.

O Allianz tem realizado o evento Arena Sessions, em que ocorrem apresentações no estilo drive-in, no qual público acessa o local de carro. Nos dias 21 e 22 vão ocorrer shows de Projota, CPM 22 e Marcos & Belutti.