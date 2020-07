Pandemia reduz roubos e furtos, número de homicídio continua alto

Assim como aconteceu no mês passado, os dados mais recentes da Secretária de Segurança Pública (SSP), divulgado no dia 25 de junho, revela que o número de roubos e furtos em queda, enquanto o número de homicídios segue em alta.

No mês de maio deste ano foi registrado uma queda de 28,54% no número de roubos, quando comparado ao mesmo mês de 2019. Em contra partida, o número de homicídios cresceu 5,30% em relação ao mesmo período do ano passado

Apesar dos meses de abril e maio registrarem menos casos de roubo e furto, isso não significa que no começo do ano a tendência era essa. Confira a tabela abaixo:

Homicídio

2020 – Jan. 263 | Fev. 210 | Mar. 286 | Abr. 264 | Mai. 226

2019 – Jan. 270 | Fev. 212 | Mar. 231 | Abr. 255 | Mai. 214

2018 – Jan. 262 | Fev. 237 | Mar. 267 | Abr. 252 | Mai. 239

Total de roubo

2020 – Jan. 23.997 | Fev. 23.708 | Mar. 20.530 | Abr. 14.468 | Mai. 15.285

2019 – Jan. 21.000 | Fev. 19.381 | Mar. 21.991 | Abr. 20.780 | Mai. 21.390

2018 – Jan. 23.032 | Fev. 22.244 | Mar. 22.479 | Abr. 22.772 | Mai. 24.178

Furtos

2020 – Jan. 43.791 | Fev. 47.015 | Mar. 33.098 | Abr. 20.797 | Mai. 23.778

2019 – Jan. 45.163 | Fev. 42.934 | Mar. 48.390 | Abr. 44.604 | Mai. 46.625

2019 – Jan. 42.622 | Fev. 46.716 | Mar. 41.616 | Abr. 41.149 | Mai. 41.775

Nos primeiros meses de 2020 havia um crescimento em casos de roubos e furtos em comparação ao mesmo período do ano passado. Já o número de ocorrências de porte de entorpecentes era menor, porém a queda aumentou com o passar dos meses.

A queda marcam o inicio da pandemia do coronavírus (Covid-19) em São Paulo. No entanto, apesar dessa redução nesses segmentos, o número de homicídios se mantém alto.

Cresce mortes pela PM

Outro número que cresceu durante a pandemia foi a letalidade da PM. Segundo dados divulgados pelo Governo de São Paulo e publicados no Diário Oficial, o número de mortes envolvendo policiais no mês de abril foram de 116 casos, 1 óbito a cada 6 horas.

Se compararmos o mesmo número com o mês março, houve um aumento de 54,6% em abril. Vale destacar que um dado divulgado no inicio de fevereiro revelou que a letalidade dos agentes da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) praticamente dobrou em um ano.

A pesquisa foi apresentada pela Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo, órgão independente responsável por receber as queixas e cuidar do monitoramento de ações policiais, que mostrou de 2018 a 2019 houve um crescimento de 98% de mortes praticadas por policiais da Rota.

Vale lembrar que o mês de junho foi marcado por uma escalada de violência por parte de agentes da Policia Militar nos bairros periféricos de São Paulo. Em razão disso, o governador João Doria (PSDB) anunciou um programa que irá “retreinar” todo o escalão da PM.

A expectativa de Doria é que o treinamento chegue a sargentos, cabos e soldados da PM em um prazo de 20 dias. Por fim, ele reforça mais rigor nas investigações sobre casos de má conduta policial ou uso excessivo da força durante ocorrências.