Papa Francisco e papa emérito Bento XVI recebem vacina contra a Covid-19

O Vaticano informou nesta quinta-feira (14) que o Papa Francisco, de 84 anos, e o papa emérito Bento XVI, 93, foram vacinados contra a Covid-19.

O papa argentino recebeu a primeira dose da vacina na quarta-feira. O papa emérito alemão foi vacinado nesta quinta-feira.

“Posso confirmar que como parte do programa de vacinação do Estado da Cidade do Vaticano, a partir de hoje, a primeira dose da vacina Covid-19 foi administrada ao Papa Francisco e ao Papa Emérito”, disse Matteo Bruni, diretor de imprensa da Santa Sé

A campanha de vacinação do Vaticano começou na quarta-feira. Foram priorizados profissionais da saúde e idosos moradores da cidade-estado, sede da Igreja Católica, localizada dentro de Roma.

No domingo, o Francisco disse que a vacina “não é opção, é ação ética” em uma entrevista transmitida pela televisão italiana.

O Papa emérito Bento XVI, 93 anos, aposentado, vive em um mosteiro dentro do Vaticano

O site oficial do Vatican News ainda informou que o médico pessoal do papa, Fabrizio Soccorsi, havia morrido de complicações da COVID-19. Ele tinha 78 anos e estava internado para um tratamento contra um câncer