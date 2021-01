Para auxiliar na crise, ministério da Saúde envia ao Amazonas usinas geradoras de oxigênio hospitalar

O governo enviou, no último domingo (17), sete usinas geradoras de oxigênio hospitalar ao estado do Amazonas. O material vai atender unidades de saúde de Manaus e cidades do interior. Os equipamentos partiram dos aeroportos do Galeão (RJ) e Campinas (SP). As usinas foram requisitadas pelo Ministério da Saúde para apoiar o sistema de saúde do estado diante do recrudescimento da curva epidemiológica da Covid-19 na região.

A previsão é de que as usinas comecem a operar ainda esta semana. Inicialmente, duas delas vão abastecer a enfermaria de campanha do Hospital Delphina Aziz. Outras três atenderão os hospitais Platão Araújo, Francisca Mendes e Instituto de Saúde da Criança do Amazonas (Icam). Por fim, as duas restantes serão destinadas a outros hospitais, definidos pela gestão local.

As usinas foram requisitas pelo Governo Federal e transportadas ao Amazonas Azul Linhas Aéreas. Cinco delas produzem 13 metros cúbicos por hora, uma produz 17 metros cúbicos por hora e a última produz 22 metros cúbicos por hora. Juntas, elas têm capacidade para atender 100 leitos de UTI.

As estruturas contribuirão com o sistema de gases medicinais de cada unidade, fazendo com que a longo prazo o governo estadual economize com a compra de oxigênio.

Além das sete usinas doadas pelo ministério da Saúde, está previsto, ainda, o envio de outras cinco usinas doadas pelo Hospital Sírio-Libanês. O carregamento deverá ser encaminhado a cidades do interior do Amazonas.

A atuação do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, coordenado pelo Ministério da Saúde com apoio do Governo do Amazonas e da Prefeitura de Manaus, tem sido fundamental para viabilizar estratégias de recebimento, transporte e distribuição de carregamentos de oxigênio visando atender a demanda de hospitais e serviços de pronto atendimento do estado.

Além de viabilizar a distribuição de oxigênio às unidades, o Ministério da Saúde vem realizando a transferência de pacientes de Covid-19, em condição estável, para hospitais de outros estados brasileiros que se disponibilizaram a apoiar a força-tarefa de apoio ao Amazonas neste momento. O objetivo é possibilitar a redução na demanda e garantir oxigênio e ocupação de leitos de UTI principalmente pelos pacientes graves. Até agora, 74 pacientes já foram encaminhados a serviços de saúde do Distrito Federal, Paraíba, Rio Grande do Norte, Maranhão e Pará.