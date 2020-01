Para os fãs da série

Dragon Ball Z: Kakarot traz consigo inovação criativa. Mas não agrada a todos

O novo game da série Dragon Ball chegou de mão cheia. Afinal, a CyberConnect2, especialista em jogos que adaptam narrativas de animes – tendo, por exemplo, 19 jogos baseados em Naruto lançados e ainda com mais um no forno – traz a nós Dragon Ball Z: Kakarot, um role-playing game (RPG) de ação recontando toda a saga Z.

Desde o lançamento do mangá lá em 1984, foram 50 jogos lançados especificamente sobre a saga Z de Dragon Ball. E o mais novo, lançado neste início de janeiro, acompanha a narrativa desde a invasão dos Saiyajins até o fim do conflito contra Majin Boo, propondo acompanhar as quatro fases contidas na série.

O jogo em “mundo aberto” divide-se em momentos de narrativas em cutscenes e a exploração do planeta, com uma dublagem que merece aplausos, busca ser um resumo dos acontecimentos do anime, contando com todos os personagens que passaram pelos episódios.

Mas…

O game, de maneira geral, não agrada a todos. A exploração dos cenários é limitada e muitas vezes desérticas. Sem contar com uma certa demora no carregamento do jogo. E apesar de Goku andar e correr, a movimentação do jogo é focada no voo, algo que certamente não agrada a maioria dos jogadores.

A polêmica dublagem

O jogo chega com dublagem em japonês e inglês. Ou seja, não adiantou muito a petição assinada por fãs da série via internet, que há pouco mais de 5 meses iniciaram uma campanha tentando desenrolar a dublagem do game em português através dos dubladores clássicos da saga.

No mais o jogo tem a porradaria justa e coerente ao anime e não decepciona os grandes fãs da série.

Rafael Poliszuk é jornalista e trabalhou por mais de uma década com automobilismo real. Ou seja, nas pistas!

Tudo porque quando criança era fascinado por jogos do gênero. Com o reencontro da paixão digital, começou o projeto do qual surgiu a Poliszuk Relações Públicas, com experiência no site EuroGamer Brasil, Jornal SP Norte e outras mídias, onde desenvolve promoções e eventos. Agora, com a Zuk Experience, o jornalista prepara uma nova experiência. Aperte o play! E-mail: rafael@poliszuk.com.br – Site: poliszuk.com.br