Paraoficina Móvel divulga agenda do mês de agosto

A equipe técnica da Paraoficina Móvel já está nas ruas no mês de agosto. A primeira parada foi na terça-feira (03), no M’Boi Mirim, que recebe novamente o serviço no dia 28. Nesta quarta-feira (4), a unidade se encontra no Centro Especializado em Reabilitação (CER) São Miguel, na Zona Leste. Na agenda da semana, o CER Santo Amaro recebe o equipamento de manutenção gratuita de órteses e próteses para a população mais carente na próxima sexta-feira (06).

Uma van adaptada com mobiliário especial e serviços gratuitos, assim é a Paraoficina Móvel, uma parceria entre as secretarias municipais da Pessoa com Deficiência (SMPED), da Saúde (SMS) e da AACD – Associação de Assistência à Criança Deficiente que oferece serviços gratuitos de manutenção e reparos em cadeiras de rodas, órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, como muletas, bengalas e andadores.

Os serviços contam com dois técnicos especializados e equipamentos específicos. Os atendimentos são realizados prioritariamente nos Centros Especializados em Reabilitação (CERs), equipamentos de reabilitação da rede municipal de saúde.

As visitas são realizadas somente em dias úteis, das 9h às 17h. São atendidas até 16 pessoas por dia, dependendo da complexidade do reparo.

O agendamento também pode ser feito pelo telefone: (11) 3913-4071. No dia marcado, o munícipe deve apresentar o cartão do SUS e documento RG ou outro documento com foto.

Os serviços que não forem possíveis de realização na Paraoficina Móvel são encaminhados para a Oficina Ortopédica da AACD Ibirapuera.

Agenda de Agosto da Paraoficina Móvel

CER São Miguel

Data: 04 e 18 agosto – Quarta-feira

Endereço: Rua Professor Antônio Gama de Cerqueira, 347

CER Santo Amaro

Data: 06 e 20 de agosto – Sexta-feira

Endereço: Avenida Miguel Yunes – 491 – Usina Piratininga

CER Parelheiros

Data: 09 de agosto – Terça-feira

Endereço: Rua Gaspar Leme S/N – Balneário São José

CER Flavio Gianotti

Data: 10 e 24 de agosto – Terça-feira

Endereço: Rua Xavier de Almeida, 210

CER Lapa

Data: 11 e 25 de agosto – Quarta-feira

Endereço: Rua Catão, 420

CER Sé

Datas: 13 e 27 de agosto – Sexta-feira

Endereço: Rua Frederico Alvarenga, 259 – 3º andar

CER Tucuruvi

Data: 17 e 31 de agosto – Terça-feira

Endereço: Av. Zaki Narchi, 357

CER M´Boi Mirim

Data: 28 de agosto – Segunda-feira

Endereço: Av. Alexandrina Malisano de Lima, 601