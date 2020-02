Parcães da zona norte são opções de lazer para toda a família

Quem anda pelas ruas de São Paulo já deve ter visto uma área com gradil dentro de um parque. Para quem ainda não conhece, esses são os Parcães, parques destinados ao lazer de cães com seus tutores.

Quem já visitou um ParCão ou, ao menos, observou algum, sabe que dentro do cercado existem alguns brinquedos de playground que servem para deixar ainda mais divertido o passeio com o pet.

Ao todo a cidade de São Paulo conta com mais de 50 Parcães, sendo que a maioria deles estão na zona sul (19), em seguida vem as zonas oeste e sul, com 14 e 12, respectivamente.

Quem frequenta os Parcães precisa obedecer algumas regras básicas, são elas:

Recolher rapidamente as fezes dos cachorros para diminuir a possibilidade de uma eventual contaminação do solo;

Ter carteira de vacinas do cão em dia;

Ter feito o tratamento de antipulgas e anticarrapatos nos cão.

Apesar de ser um espaço público, os locais possuem algumas restrições para raças consideradas mais agressivas, como mastim napolitano, pitbull, rottweiller, american stafforshire terrier. Animais com raças derivadas das indicadas devem usar focinheira, mesmo que os cães sejam dóceis.

Encontro AUmigos

Graças aos ParCães, muitos moradores do bairro passaram a ter um convívio mais próximo. Por conta dessa aproximação alguns eventos foram criados com o objetivo de reunir os novos amigos, tanto os tutores como os cães. Na zona norte esses eventos são chamados de “Encontros dos AUmigos do ParCão“.

É comum que esses eventos reúnam empresas do setor pet, ativistas da região e amantes de animais, além de, é claro, oferecer atrações de diversão para o melhor amigo do homem.

Confira a relação de todos os Parcães da cidade de São Paulo:

ZONA NORTE

Subprefeitura Casa Verde/ Cachoeirinha

Parcão Limão – Rua Salvador Ligabue, 246

Praça Antonia Maturano Lago

Subprefeitura Freguesia/ Brasilândia

Praça Domingos Regatieri

Praça Quarto Centenário da Freguesia do Ó

Subprefeitura Jaçanã/ Tremembé

Praça Vila Constança

Praça Antônio Joaquim

Praça Memória do Jaçanã

Subprefeitura Santana/ Tucuruvi

CENTRO

Subprefeitura Sé

Praça Júlio de Mesquita

Praça Princesa Isabel

ZONA OESTE

Subprefeitura Lapa

Praça Amadeu Decome

Praça Miriam de Barros

Praça Ana Maria Popovic

Praça Paul Klee

Subprefeitura Pinheiros

Praça Guilherme Kawall

Praça Amundsen

Praça Maria Noeli Carli Lacerda

Praça da Mateus Grow

Praça do Pôr do Sol

Praça Horácio Sabino

Praça General Gentil Falcão

Praça Alexandre Gusmão

Praça San Martin

Subprefeitura Perus

Praça do Samba

ZONA SUL

Subprefeitura Capela do Socorro

Praça Marcelo Costa Tavares

Praça José Gomes da Silva Neto

Praça René Ernani Toccheton

Praça Cecília Apolinário Trapiá

Praça Geraldo Sylvestre Pacheco

Subprefeitura Ipiranga

Jardim Santa Cruz

Vergueiro

Abrahão Mussa

Subprefeitura Santo Amaro

Praça Vila Cruzeiro

Subprefeitura Vila Mariana

Praça Antonio Borges de Almeida – em reforma

Praça Cidade de Milão

Praça Nossa Senhora Aparecida

Praça Rosa Alves da Silva – em reforma

Praça Giordano Bruno

Praça Pereira Coutinho

Praça São Francisco da Glória

Praça Ayrton Senna

Praça Alexandre Cabanel – em construção

Praça Coronel Fernandes de Lima – em construção

ZONA LESTE

Subprefeitura Aricanduva/ Formosa/ Carrão

Praça – O Bom Samaritano

Praça do alemão

Subprefeitura Ermelino Matarazzo

Praça Benedito Ramos

Vila Cisper

Subprefeitura Mooca

Praça Nossa Senhora do Bom Parto

ParCão Catbi – Rua Paulo Andrighetti, 129-45

Cachorródromo Parque da Mooca

Subprefeitura Penha

Praça Comunidade Nossa Senhora do Alívio de Ituaçu

Praça Luis Moutinho

Praça Dilva Gomes Martins

Praça Maria Lorecchio Basílio

Foto: ParCão Jardim São Paulo/Arquivo