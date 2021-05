Parceria do Cidade Solidária com a APAS entra em operação e 102 supermercados da capital passam a receber doações para o programa

A parceria firmada entre a Prefeitura de São Paulo e a Associação Paulista de Supermercados (APAS) ampliou, nesta quarta-feira (12/5), o número de pontos de coleta de doações para o Programa Cidade Solidária para 123. Agora o paulistano pode doar diretamente em 102 supermercados associados em diversos bairros da capital. Anteriormente, a doação podia ser feita nos 20 equipamentos de Direitos Humanos da cidade e na sede da Cruz Vermelha. O acordo inédito representa a maior operação humanitária de doação de alimentos já realizada no município, para fazer frente ao impacto social causado pela Pandemia. Veja aqui as unidades participantes.

Os mantimentos arrecadados vão compor as cestas básicas que serão enviadas para a população mais vulnerável. Desde abril de 2020, o programa Cidade Solidária já distribui mais de 2,8 milhões de cestas básicas e 1,1 milhão de kits de higiene, em todas as regiões. A quantidade de doações recebidas desde o início do programa representa apenas cerca de 10% deste total, enquanto o restante foi adquirido com recursos do município.

A Prefeitura de São Paulo lançou o Cidade Solidária com a finalidade de empreender ações coordenadas entre o poder público municipal, sociedade civil organizada e iniciativa privada para ajuda humanitária, buscando garantir a segurança alimentar e a saúde básica das populações mais vulneráveis durante a pandemia.

Como doar

Nos pontos de coleta disponíveis nos supermercados a população pode depositar alimentos não perecíveis e itens de higiene e limpeza, que irão compor as cestas básicas e kits entregues às famílias mais impactadas pelos reflexos econômicos da pandemia. As empresas e cidadãos também podem fazer doações para o programa Cidade Solidária por meio do PIX utilizando a chave: contato@spcidadesolidaria.org .

Os equipamentos da SMDHC, assim como o galpão da Cruz Vermelha Brasileira São Paulo, também recebem doações para o programa. Veja aqui a lista completa de endereços e formas de doar, assim como uma relação dos itens que compõem as cestas básicas e kits de higiene e limpeza.