Parlamentares recuam e diminuem o Fundo para eleição de 2020

Após os congressistas decidirem aumentar o Fundo Eleitoral de R$ 1.6 bilhão para R$ 3.8 bilhões, nesta semana os líderes partidários decidiram recuar e estabeleceram que o financiamento público para eleições de 2020 deverá ser de R$ 2 bilhões.

A decisão dos parlamentares vai de encontro com a declaração do presidente Jair Bolsonaro, que havia anunciado que vetaria qualquer aumento do fundo. Segundo o relator do Orçamento no Congresso, o deputado Domingos Neto (PSD-CE), o valor de R$ 2 bi é consenso entre os poderes.

O valor será calculado de acordo no número de parlamentares de cada partido, o que significa que os partidos maiores receberão mais verba do Fundo Eleitoral.

Desde 2015 o Fundo Eleitoral tornou-se a principal fonte de recursos de campanhas eleitorais, isso porque o Supremo Tribunal Federal (STF) proibiu a doação empresarial. Atualmente somente as contribuições de pessoas físicas são permitidas, mas com uma limitação de 10% da renda do doador.