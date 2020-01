Parque do Trote recebe festival de gastronomia e música nordestina

Para quem curte a cultura nordestina, não pode perder a oportunidade de dar uma passada no Parque do Trote no próximo fim de semana (18 e 19/01). Isso porque a unidade será palco do evento “Hábitos, Costumes e Tradições Nordestinas”. A ação é gratuita e acontece das 10h às 20h.

Com muita música e gastronomia, o evento promete alegrar todos os visitantes. Pratos típicos como Baião de Dois, Carne Seca, Sarapatel, Galinhada, Mandioca, Acarajé, Pamonha e Cuscuz estarão disponíveis para serem apreciados. Já a música contará com repentista, violeiro e até leitura de cordel.

A festa receberá a exposição “Mostra Nordestina” que contará com a história, Literatura de Cordel, artesanato e variedades. A organização também está preparando sorteios especiais nos dois dias de evento.

Como se não bastasse, no mesmo local também estará acontecendo o Festival de Açaí e Sorvete, uma ação perfeita para se refrescar do calor de verão. Já para a criançada, pula-pula e muitas brincadeiras vão garantir a diversão dos pequenos.

“Hábitos, Costumes e Tradições Nordestinas ” no Parque do Trote

Quando: 18 e 19 de Janeiro, sábado e domingo, das 10h às 20h

Onde: Av. Nadir Dias de Figueiredo, s/n – Vila Maria

Entrada: Gratuita

Foto: Divulgação