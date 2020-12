Parques estaduais de SP fecham no Natal e Ano Novo

Por conta das medidas de segurança anunciadas nesta terça-feira (22) pelo Governo do Estado de São Paulo, a fim de conter a pandemia da Covid-19, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) informa que fechará os parques estaduais urbanos, as Unidades de Conservação (parques naturais), o Jardim Botânico, o Zoológico e o Zoo Safari, nos dias 25, 26 e 27 de dezembro de 2020 e 1, 2 e 3 de janeiro de 2021, período que estará classificado como fase vermelha no Plano São Paulo.

Nos demais dias, o funcionamento destes espaços de lazer serão mantidos nas regiões do estado que se encontram na fase amarela, e as visitas deverão seguir os protocolos preventivos estabelecidos

Nas Unidades de Conservação, os ingressos adquiridos para o período poderão ser reagendados. Para a emissão de vouchers, basta abrir um chamado por meio do site. Na sua conta, selecione “Enviar Chamado”, e envie a solicitação junto com o número do pedido.

Em caso de desistência, o valor será ressarcido em até 20 dias. Para solicitar a devolução o visitante deve acessar a conta criada no site de ingressos online na data da reserva e solicitar o cancelamento do pedido. Caso o usuário tenha dúvidas pode acionar o SAC no próprio portal.

Os parques estaduais incluem e Jaraguá e o da Cantareira, localizados na Zona Norte de São Paulo.

Nesta quarta-feira, o governo de São Paulo anunciou que apenas serviços essenciais poderão funcionar no período de festas de final de ano