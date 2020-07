Parques reabrem hoje (13) em SP; Horto Florestal e Parque da Juventude seguem fechados

A partir de hoje (13), 9 dos 16 parques estaduais voltam a funcionar na cidade de São Paulo. A medida foi anunciada pelo governador João Doria (PSDB) na última sexta-feira (10). A decisão ocorre em razão da estabilização de casos do coronavírus (covid-19) na cidade de São Paulo.

A reabertura deixou de fora dois parques que são bastante frequentado por moradores da zona norte, o Parque da Juventude e o Parque Estadual Aberto Lofgren (mais conhecido como Horto Florestal). Em contrapartida, o Parque Estadual Cantareira – Núcleo Pedra Grande, recebeu autorização para voltar a funcionar.

Os parques terão um limite de entrada e seu horário de funcionamento será reduzido. Além do Núcleo Pedra Grande, outras 8 unidades irão reabrir as portas a partir de hoje, são elas:

Parques urbanos | Segunda a sexta-feira, com restrição de horário, das 10h às 16h.

Água Branca

Endereço: Av Francisco Matarazzo, 455 – portão principal e Rua Dona Ana Pimentel, s/n

Villa-Lobos

Endereço: Av Prof Fonseca Rodrigues, 2001 – portaria principal e Av Prof Fonseca Rodrigues, 1025 – portão 3

Cândido Portinari

Endereço: Av Queiroz Filho, 1365

Parque Ecológico do Tietê

Endereço: Rodovia Parque, 8054

Parques de conservação | Visitas deverão ser agendadas e terão um limite de 30%;

Parque Estadual Cantareira – Núcleo Pedra Grande

Endereço : Rua do Horto, 1.799

: Rua do Horto, 1.799 Agendamento: Site da Fundação Florestal

Parque Estadual Jaraguá

Endereço : R. Antônio Cardoso Nogueira, 539

: R. Antônio Cardoso Nogueira, 539 Agendamento: Site da Fundação Florestal

Zoológico e o Zoo Safári

Ocupação máxima deve ser de 50%;

De segunda a sexta das 10h às 16h. Sábados, domingos e feriados das 9h às 16h;

Saiba mais no site (clique aqui)

Jardim Botânico | Av. Miguel Estefno, 3031 – Água Funda

Ocupação máxima deve ser de 50% da sua capacidade;

Segunda a sexta das 10h às 16h. Sábados, domingos e feriados das 9h às 16h;

O Governo de São Paulo impôs algumas regras a fim de evitar a disseminação do coronavírus (covid-19) entre os visitantes, são elas:

A limpeza dos banheiros serão intensificadas;

O uso de máscara é obrigatório;

Deverá ser respeitada o distanciamento social entre os visitantes;

Guias, faixas e cartazes devem ser colocados para orientar os visitantes;

Álcool em gel será oferecido em totens espalhados por pontos estratégicos (entradas, centros de informação);

As rodas dos veículos dos visitantes deverão ser desinfetada logo na chegada;

A prática de atividade física deve ser feita individualmente (corrida, bicicleta, caminhada, etc) e com distanciamento social;

Bebedouros deverão ser utilizados com copos ou garrafas;

Monitores ambientais deverão orientar visitantes para que evitem aglomeração;

Não será recomendado o uso de quadras e parquinhos;

Espaços fechados (academias, bibliotecas, espaços de leitura, brinquedotecas, museus, orquidários, viveiros, espaços de monitoria ambiental) serão restritos.

Parques municipais

Um dia antes, 9 de julho, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), havia anunciado a reabertura de 70 dos 108 parques municipais da capital paulista. Assim como ocorre nos parque estaduais, as unidades da capital reabrem hoje (13), com horário de funcionamento reduzidos e entrada de visitantes controlada.

Com a decisão, os parques da zona norte que reabrirão serão:

Parque Lions Clube Tucuruvi | Rua Alcindo Bueno de Assis

Parque Tenente Brigadeiro Faria Lima | Rua Heróis da FEB, 322 – Parque Novo Mundo

Parque Sena | Rua Sena, 349 – Palmas de Tremembé

Parque do Trote | Rua Nadir Dias Figueiredo, s/n

Todos os parques municipais, funcionarão das 10h e 16h (com exceção do parques do Ibirapuera e do Carmo, que funcionarão das 6h às 16h), terão a capacidade de atender até 40% de seu público total, e serão fechados aos fins de semana.