Parte dos leitos do Hospital de Campanha do Anhembi serão desativados

A Prefeitura de São Paulo anunciou que parte da estrutura do Hospital de Campanha do Anhembi será desmontada a partir de hoje (16). A justificativa é que novos leitos permanentes serão abertos nos hospitais Sorocabana (zona oeste) e Brasilândia (zona norte).

A gestão municipal destaca que o fechamento dos leitos também ocorre em razão da diminuição das internações causadas por coronavírus (Covid-19). Até o dia 1° de agosto, outra ala do Hospital do Anhembi será encerrada e a unidade funcionará com capacidade de apenas 310 pacientes.

Atualmente, a instalação tem 807 leitos de enfermaria e 64 leitos de estabilização sendo utilizados e uma outra área com mais 929 leitos para contingência que nunca foram utilizados.

Em contrapartida, a Prefeitura irá entregar 192 novos leitos nos hospitais de Sorocabana (zona oeste) e da Brasilândia (zona norte). De acordo com o prefeito Bruno Covas (PSDB), grande parte dos equipamentos utilizados no Anhembi serão transferidos para Brasilândia.

Desde o dia 31 de maio, a capital paulista tem registrado uma taxa de ocupação de leitos de UTI abaixo dos 70%, e desde o dia 22 de junho, abaixo dos 60%. A taxa média de ocupação dos leitos de UTI nos últimos 10 dias é de 54,7%.

Segundo estimativas da 1ª fase do Inquérito Sorológico, realizado pela gestão municipal, a cidade de São Paulo possui mais 1,2 milhão de pessoas infectadas por coronavírus, o número representa cerca de 10%.

Os últimos dados do Governo de São Paulo apontam que 158.802 paulistanos foram infectados pelo vírus, enquanto isso, o número de vidas perdidas chega a 8.336.

Fechamento do Hospital de Campanha do Pacaembu

No final do mês de junho, a Prefeitura encerrou as atividades do Hospital de Campanha do Pacaembu. A unidade tinha 200 leitos destinados à pacientes contaminados pela covid-19. Ao todo, 588 profissionais trabalharam na instalação, sendo eles médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, farmacêuticos, biomédicos, fisioterapeutas, assistentes sociais, psicólogos e entre outros.

Hospital da Brasilândia

Durante um dos pontos mais altos da pandemia em São Paulo, o Hospital Municipal da Vila Brasilândia é inaugurado. Apesar da inauguração, a unidade não funcionava com sua capacidade total, o que gerou críticas dos moradores da região.

A obra foi iniciada em 2015 e deveria ter sido concluída em 2017, no entanto a construção foi suspensa por falta de verbas. O equipamento de saúde é aguardado pelos moradores há, pelo menos, 30 anos.

