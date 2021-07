Passageiros têm até sexta-feira (16) para associar Bilhete Único sem cadastro ao CPF

Após o dia 16 de julho, os passageiros da capital só poderão realizar recarga de créditos em cartões do Bilhete Único que tenham o CPF associado. Para vincular o documento, basta acessar o site da SPTrans nos links www.sptrans.com.br/trocabilhete ou sptrans.com.br/cadastro.

A partir de 1º de setembro de 2021 os cartões do Bilhete Único sem cadastro também não serão mais aceitos para o pagamento da tarifa nos ônibus municipais. Os bilhetes que tiverem créditos excedentes, não serão perdidos, pois poderão ser transferidos para o cartão cadastrado no mesmo CPF ao qual ele for associado.

Segurança

O objetivo é reforçar as medidas de combate a fraudes no sistema de transportes e, consequentemente, prejuízos aos cofres públicos e também aos passageiros. A associação dos cartões antigos a um CPF é a forma de identificar quem está utilizando cartões, garantindo maior segurança para o sistema de Bilhetagem Eletrônica. Os novos ingressos possuem a tecnologia mais moderna e segura.

Como identificar se preciso trocar o cartão

Para saber se seu cartão faz parte desta regra, basta verificar se no verso do bilhete o seu número de identificação começa com os dígitos 59, 71 ou 110. Para saber se seu cartão já está associado a um CPF , consulte no link www.sptrans.com.br/consultabilhete utilizando o número do seu CPF ou do seu Bilhete Único.

Onde associar seu cartão a um CPF:

– No site da SPTrans por meio do link www.sptrans.com.br/trocabilhete, onde não é preciso fazer o login;

– No site da SPTrans por meio do link sptrans.com.br/cadastro, acessando com usuário e senha;

– Em um dos postos de atendimento da SPTrans nos terminais de ônibus municipais, cuja relação está disponível no site bilheteunico.sptrans.com.br/comumRecargaPostos.aspx .

Bilhete Único Personalizado

Para adquirir um Bilhete Único de forma gratuita, basta realizar um cadastro pelo site da SPTrans (www.sptrans.com.br/cadastro) e retirar o cartão na mesma hora em um dos 34 postos da SPTrans que realizam o serviço. Personalizado com nome e CPF do usuário, esse tipo de cartão tem a vantagem de poder ser carregada com créditos dos tipos comuns, Estudante, Vale-Transporte e Mensal.

Todas as informações de como se cadastrar ou adquirir o Bilhete Único estão disponíveis no site www.sptrans.com.br e nos terminais da SPTrans.

Calendário

Para quem tem o Bilhete Único sem cadastro, deve ser observado os seguintes prazos:

– Em 16 de julho: não serão aceitas recargas em cartão sem CPF associado. Passageiro deve fazer uma associação no site da SPTrans – www.sptrans.com.br/trocabilhete;

– Em 1º de setembro: não serão mais aceitas recargas em todos os cartões do Bilhete Único sem cadastro, com ou sem CPF associado;

– Os créditos remanescentes dos cartões sem cadastro serão transferidos para o cartão personalizado do titular, após sua emissão.