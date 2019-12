Passagem de ônibus pode subir para R$ 4,40 em 2020

Durante a manhã desta quinta-feira (19/12), o secretário Municipal de Mobilidade e Transportes, Edson Caram, informou durante a reunião no Conselho Municipal de Transporte e Trânsito que vai propor uma tarifa de R$ 4,40 de passagem de ônibus para o próximo ano.

Caso seja confirmado pela Prefeitura, a tarifa sofrerá um aumento de 2,33%, um reajuste abaixo da inflação.

No encontro, o secretário afirmou que a proposta já foi apresentada para a CPTM e Metrô, isso porque desde 2012 os valores do serviços municipais e estadual são os mesmos e os anúncios ocorrem, tradicionalmente, juntos pelos dois poderes.

Subsídios

De 2012 para 2018 a Prefeitura de São Paulo mais que dobrou o valor de subsídios pago para as empresas. No ano de 2012 o valor era de R$1,4 bilhão, atualmente o valor ofertado é de R$ 3,3 bilhões. Uma das medidas adotadas para diminuir o subsídio do transporte foi o aumento de R$ 4,30 para R$ 4,57 do Vale Transporte e a redução do limite de embarques da modalidade, de quatro em duas horas para dois em três horas.

Menos ônibus

Desde 2013 a frota de ônibus da capital paulista vem sendo reduzida. Naquele ano haviam 15.025 veículos operando na cidade, já em 2018 eram 14.458. A meta da nova licitação é chegar a 12.667. Os contratos da nova licitação, no entanto, deixam brechas para reduções ainda maiores.

Licitação

Em setembro deste ano o Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou a concessão em 15 anos do sistema de transporte coletivo por ônibus. O sistema operava desde 2013 por meio de contratos emergências. O principal impasse para isso era o processo de concessão.

A assinatura dos 32 contratos ocorreu no dia 6 de setembro, com elas a Prefeitura promoverá mudanças mais significativas no sistema de transporte público, algo que já vinha acontecendo mesmo com os contratos emergenciais. Entre as propostas estão a de eliminar linhas sobrepostas e reduzir intervalos entre os veículos.

