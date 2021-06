Patrocínio da Ciclofaixa de Lazer é renovado por mais um ano

O prefeito Ricardo Nunes assinou nesta sexta-feira (25) o novo Termo de Cooperação com a empresa Uber para a operação da Ciclofaixa de Lazer na cidade aos domingos e feriados. A Uber assumiu o patrocínio da Ciclofaixa de Lazer em junho de 2020 e agora, a empresa renova seu compromisso por mais 12 meses, sem custos para o poder público.

“Esta é uma parceria muito importante que a Prefeitura de São Paulo tem com a Uber, que irá nos ajudar a gerenciar estes 117 quilômetros de ciclofaixas, nestes circuitos que já fazem parte da vida dos paulistanos”, disse o prefeito.

A Uber vai bancar a operação dos 117 quilômetros da Ciclofaixa de Lazer, respeitando todas as condições de segurança exigidas pela Prefeitura, além das medidas de proteção e higiene para a equipe de campo neste período de pandemia.

“Nesse cenário da pandemia, percebemos que a ciclofaixa tem sido fundamental para estimular uma mudança de hábitos nos paulistanos, na direção de atitudes mais saudáveis e sustentáveis. A Uber também compartilha essa missão, então ficamos muito satisfeitos em patrocinar o retorno da ciclofaixa em 2020 e, agora, renovar esse compromisso com a cidade por mais um ano”, disse a gerente de Operações da Uber no Brasil, Silvia Penna.

O secretário municipal de Mobilidade e Transportes, Levi dos Santos Oliveira, também falou sobre a importância desta renovação com a Uber. “É a manutenção de uma conquista, pois permite que a Prefeitura siga oferecendo à população uma alternativa de lazer e mobilidade segura neste momento em que ainda estamos enfrentando a pandemia. A Ciclofaixa de Lazer é um programa já aprovado pelo público e vai continuar beneficiando a cidade”, afirmou o secretário

Nesta parceria, serão mantidos os circuitos já realizados. “O paulistano se habituou à existência da ciclofaixa de lazer e a pedalar aos domingos e feriados. Já é uma atividade tradicional. A parceria com o Uber consolida São Paulo como uma cidade acolhedora para os ciclistas, tanto para os que usam a bicicleta como meio de transporte, quanto para aqueles que pedalam para se divertir” explicou o presidente da CET, Jair de Souza Dias.

Veja abaixo os trechos contemplados com a Ciclofaixa de Lazer:

PAULISTA / CENTRO / JABAQUARA / PQ. IBIRAPUERA

1) Trecho Paulista / Jabaquara – 18.852 metros

2) Trecho Paulista / Centro – 16.204 metros

3) Trecho Jabaquara / Pq. Ibirapuera – 10.252 metros

DISTÂNCIA TOTAL – 45.308 METROS

PQ. IBIRAPUERA / SUMARÉ / PQ. DO POVO / PQ. VILLA LOBOS / PQ. DO CHUVISCO

4) Trecho Pq. Ibirapuera / Sumaré – 8.542 metros

5) Trecho Pq. Ibirapuera / Pq. do Povo – 7.902 metros

6) Trecho Pq. do Povo / Pq. Villa Lobos – 15.018 metros

7) Trecho Pq. Do Chuvisco / Pq. do Povo – 13.488 metros

DISTÂNCIA TOTAL – 44.950 METROS

ZONA NORTE

8) Trecho Zona Norte – 8.316 metros

DISTÂNCIA TOTAL – 8.316 METROS

ZONA LESTE

9) Trecho Zona Leste – 19.104 metros

DISTÂNCIA TOTAL – 19.104 METROS

DISTÂNCIA TOTAL DOS TRECHOS E LOTES – 117.678 metros

Orientações da Prefeitura aos ciclistas: